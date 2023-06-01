رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم (مستند)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 22، الصادر أول يونية 2023، 9 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح البريد وجهاز المحاسبات وهيئة مياه الشرب، وسجل مدني وغيرها في عدد من المحافظات.

وجاءت قرارات رئيس الوزراء اليوم كالتالي:

- قرار رئيس الوزراء رقم 1402 لسنة 2023، بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250 مترا مربعا، بمنطقة أرض الفرن خلف موقف المعصرة- مدينة بلقاس- محافظة الدقهلية، بإيجار مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويًا لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 1403 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 769 متر مربع، ضمن القطعة رقم 1578/A بحوض الدبارشة الفوقانية نمرة (75) زمام كفر المصيلحة، حى شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الجهاز المركزى للمحاسبات، لإقامة مقر لفرع الجهاز عليها.

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تخصيص أراضي الدولة الخاصة لتوسعات مياه الشرب

-قرار رئيس الوزراء رقم 1404 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 125976 متر مربع، بمدينة شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة توسعات محطة معالجة مياه الصرف عليها.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 1447 لسنة 2023، بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400 متر مربع، ضمن القطعة رقم 92 بحوض السبعين زمام قرية مبارك ناحية قرية اليوسفية، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني عبيد محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، لإقامة بيارة صرف صحى عليها.

رئيس الوزراء يخصص أراضي الدولة لبعض المشروعات

-قرار رئيس الوزراء رقم 1448 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 500 متر مربع، بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر لإدارة الأحوال المدنية وإنشاء سجل مدنى للأجانب عليها.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 1449 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بأبعاد (160م ✕50متر) بمساحة 8000 متر مربع، كائنة بمنطقة السبيل بجوار عمارات إسكان السبيل مدينة العريش محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف لإقامة مجمع أزهرى عليها.

-قرار رئيس الوزراء رقم 1450 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3305٫34 متر مربع، زمام قرية العكور، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، المقام عليها مدرسة المعنية ولأغراض توسعاتها المستقبلية.

تخصيص أرض الدولة الخاصة لتنمية الصعيد

-قرار رئيس الوزراء رقم 1451 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 996٫29 متر مربع، ضمن حوض السجر نمرة (24) زمام قرية دسيا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح هيئة تنمية الصعيد، لإقامة ورشة للحرف اليدوية (السجاد اليدوى) عليها.



-قرار رئيس الوزراء رقم 1452 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 145 متر مربع، ضمن القطعتين رقمى (112 و113)، بحوض نور الدين الليثى نمرة (22) زمام قرية إسطنها التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية، لإقامة وحدة إطفاء عليه.