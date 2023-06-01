الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

ندوة تعريفية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمكتبة الإسكندرية

مكتبه الاسكندريه
مكتبه الاسكندريه ؛ فيتو

 ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الاسكندرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة تعريفية عن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات جمهورية مصر العربية وذلك يوم الثلاثاء  الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات.

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ويأتي ذلك مع الاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة واتساقًا مع رؤية مصر 2030 وتشجيع الشباب للمشاركة في المشروعات الخضراء وتحقيقًا لرسالة مكتبة الإسكندرية في دعم وبناء القدرات في المجالات المختلفة.
حيث تنظم هذه المبادرة برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية وبقرار معالي السيد رئيس الوزراء كمبادرة غير مسبوقة تهدف إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها ودعم التحول للاقتصاد الأخضر ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذبًا للاستثمارات اللازمة لها. 
تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، الذي يهدف الى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجال التنمية المستدامة وتعزيز النقاش ورفع الوعي العام في هذا المجال.

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مكتبه الإسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية الاسكندرية إصدارات مكتبة الإسكندرية

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