الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

رسميًا، حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي في نهائي أفريقيا

جمهور الاهلي،فيتو
جمهور الاهلي،فيتو

دوري أبطال أفريقيا، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موافقة الجهات المسئولة بزيادة عدد الجمهور النادي الأهلي إلى 50 ألف مشجع، في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على إستاد القاهرة الدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة إجراء عدة اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية، لزيادة عدد الجماهير، في المباراة المصيرية للنادي الاهلي، مشيرًا إلى أن كافة أجهزة الدولة وكافة مؤسساتها تقف وراء النادي الأهلي في مهمته الوطنية بدوري أبطال أفريقيا لتحقيق لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، وتأكيدًا على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الأفريقية.

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وأشار "صبحي" إلى أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبينًا أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم لكافة الاتحادات والأندية المختلفة لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق المتوقع لمباراة الوداد المغربي الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الوداد المغربي 

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وفي الأمام حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم مشاركة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق في مران الأهلي كاملا بعد تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.

وكان اللاعب قد شارك في جزء من تدريبات حراس المرمي بجانب استكمال برنامجه التأهيلي وذلك في إطار عودته بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق علي أن يتواجد بشكل كامل رفقة الفريق في مران اليوم.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني أن يكون معسكر المباراة مبكرا وليس كالمعتاد ليلة المباراة من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز. 

دوري أبطال أفريقيا، وصول بعثة الوداد المغربي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

الأهلي يعلن حضور 50 ألف متفرج لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

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