الشناوي يشارك في مران الأهلي كاملا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي

دوري أبطال أفريقيا، يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم مشاركة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق في مران الأهلي كاملا بعد تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.

وكان اللاعب قد شارك في جزء من تدريبات حراس المرمى بجانب استكمال برنامجه التأهيلي وذلك في إطار عودته بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق على أن يتواجد بشكل كامل رفقة الفريق في مران اليوم.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني أن يكون معسكر المباراة مبكرا وليس كالمعتاد ليلة المباراة من أجل الوصول باللاعبين إلي أعلي معدلات التركيز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس تدريباته استعدادا لمواجهة الوداد المغربي الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء قبل أن يعود الفريق للتدريبات البوم.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

الوداد يخوض مرانه الأول اليوم

ومن المنتظر أن يخوض فريق الوداد المغربي تدريباته اليوم الخميس وغدًا الجمعة على أن يخوض مرانه الرئيسي مساء بعد غد السبت على ملعب القاهرة الدولي وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن يخوض طرفي أي مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مرانهم الرئيسي على الملعب الذي سوف يستضيف المباراة.

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طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب.