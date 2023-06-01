التضامن توفر 2000 فرصة عمل لشباب أسر تكافل وكرامة بالشرقية

تنظم اليوم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج فرصة وبالتعاون مع مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر" ملتقى توظيف الشباب بالشرقية وذلك لتوفير فرص عمل لشباب أسر مستفيدي تكافل وكرامة.

ملقتي توظيف بالشرقية

ويوفر برنامج فرصة أكثر من ٢٠٠٠ وظيفة عمل وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومحافظة الشرقية وبمشاركة أكثر من ٤٠ شركة من القطاع الخاص.

فرص عمل من التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات

وفي وقت سابق أطلق برنامج "فرصة" التابع لـ وزارة التضامن الاجتماعي أولى فعالياته الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من أعماله الممولة بقرض من البنك الدولي بهدف توفير 50 ألف فرصة عمل ومشروع متناهي الصغر في ثماني محافظات “الفيوم- بني سويف- المنيا- سوهاج- أسيوط- الأقصر- الشرقية- القليوبية”.

Advertisements

وزارة التضامن الاجتماعي

ويأتي ذلك لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي والتي تشمل أكثر من 2200 مستفيد بمحافظة الأقصر في إطار تطبيق رؤية مصر 2030 بشأن تمكين مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المادى والشمول المالي.

إطلاق المرحلة الأولى من التعاون مع مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية

وشهدت محافظة الأقصر الاحتفال بإطلاق المرحلة الأولى من التعاون مع مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية" بمشروع يستهدف الوصول لـ ١٢٧٣ أسرة من مستفيدى برنامج "تكافل وكرامة" وبالتركيز علي الفئة العمرية من سن ١٩ سنة وحتي ٥٥ سنة، وذلك بتدريبهم فنيا ومهاريا علي مهارات ومجالات العمل تمهيدا لتمويل أصول المشروعات الخاصة بهم.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بأن إطلاق هذه المرحلة يأتي في إطار تكثيف الجهود والتوسع لتمكين الفئات المستفيدة من منظومة الحماية وشبكة الأمان الاجتماعي، لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة خدمات التمكين الاقتصادي جنبًا الى جنب مع التوسع المستمر فى الخدمات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالى المتاحة.

وأضاف الشبراوي أنه تم تسليم أول مائة أسرة مشروعاتها الانتاجية التي قامت باختيارها والتدريب عليها التي ستسمح لها بتوليد دخل وحياة كريمة، حيث تم تسليم كل أسرة قطيع صغير من الخراف به عدد أربعة رؤوس تم تدريبهم علي سبل تربيتها وطرق تصنيع الأعلاف البديلة، وكذلك فهم الخدمات البيطرية والتي اتفق على تقديمها بشكل دوري للأسر، بالإضافة إلى ضمان عمليات التسويق وبيع الخراف بعد التربية، كما تم بدء تشبيك هؤلاء الأسر مع شباب المتطوعين من شبكة "داعم" للتمكين الاقتصادي وهم من شباب قرى مراكز محافظة الأقصر الذين حضروا عملية التسليم وتم البدء في عمليات تقديم الدعم للأسر المشاركة بهدف رفع فرصة نجاح هذه المشروعات وتنميتها.



وأوضح الشبراوى أن البرنامج نظم عددًا من جلسات التحفيز على العمل على مستوى محافظة الأقصر شملت حوالي أربعة آلاف أسرة وتم تقدم الأسر للتسجيل طواعية وبناء عليها عقدت المؤسسة عددا من اللقاءات الجماهيرية التوعوية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وذلك بمركز الطود وأرمنت وأسنا، تستهدف التوعية المجتمعية للوصول للفئات المستهدفة، وحضر اللقاءات الأولى التمهيدية أكثر من ٦٠٠ أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة وأفرادهم الباحثين عن العمل وأغلبهم من السيدات المعيلات، والشباب في المراحل العمرية المختلفة، والذي قام بملء طلبات التقدم وشارك في الأنشطة التأهيلية والتدريبات التي قامت بها مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية بالتعاون والتشبيك مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات القاعدية في شتي المناطق والمجتمعات بمحافظة الأقصر.