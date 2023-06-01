الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

تغيير المسمى الوظيفي لـ 118 معلما من العاملين بـ تعليم أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ووكيل وزارة التعليم بالمحافظة

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار تغيير المسمى الوظيفي لعدد 118 معلما من العاملين بمديرية التربية والتعليم طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التفنيذية وتعديلاتهما.

 

 جاء ذلك خلال لقاءه عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه قام باعتماد قرار تغيير المسمى الوظيفي للعاملين بمديرية التربية والتعليم بعد صدور القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 لنقلهم إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة ( 93 معلم تعليم عام و15 معلم تعليم فني و10 خدمات) وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

 

تشكيل لجان فحص 

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة على أن تكون الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الانسانية حرصًا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

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من جانبه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه واهتمامه بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس الذين هم عماد العملية التعليمية لافتًا إلى أن الترقيات والتدرج الوظيفي للمعلم ومسئولي التعليم تساهم بشكل كبير في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم مما يحسن من أدائهم في العمل والنهوض بالعملية التعليمية.

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