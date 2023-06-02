السيارات الألمانية المجمعة محليا تستقبل يونيو بارتفاع جديد في الأسعار

سيارات بي ام دبليو، شهدت أسعار سيارات BMW المجمعة محليا بتغيرات سعرية جديدة في اسعار سيارات BMW X في مصر شملت موديلات X5 وX3 وX4 المصنعة بمصر.



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات BMW X1:



يصل سعر الفئة الأولى X1 sDrive18i-xLine نحو 2 مليون جنيه بدلًا من مليون و670 ألف جنيه بزيادة 330 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية X1 sDrive18i M Sport نحو 2 مليون و200 ألف جنيه بدلًا من مليون و830 ألف جنيه بزيادة 370 ألف جنيه.



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يصل سعر الفئة الثالثة IX 1 30i نحو 2مليون و750 ألف بدلًا من 2 مليون و270 ألف جنيه بزيادة 480 ألف.

أسعار سيارات BMW X2

X2 sDrive18i M Sport X بسعر مليون و725 ألف جنيه سابقًا وغير متوفرة.

أسعار سيارات BMW X3 الجديدة

X3 xDrive 30i xLine بسعر 3 مليون و600 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و980 ألف جنيه بزيادة 620 ألف جنيه.

أسعار سيارات BMW X4

X4 xDrive30i M Sport بسعر 3 ملايين و850 ألف جنيه بدلًا من 3 ملايين و200 ألف جنيه بزيادة 650 ألف جنيه.



أسعار سيارات BMW X5

X5 xDrive40i xLine بسعر 4 ملايين و800 ألف جنيه بدلًا من 4 ملايين ألف جنيه بزيادة 800 ألف جنيه.



X5 M50i بسعر 5 ملايين و900 ألف جنيه بدلًا من 5 ملايين و100 ألف بزيادة 800 ألف جنيه.



أسعار BMW X6

الفئة الوحيد 6 مملايين و200 ألف جنيه بدلًامن 5 ملايين و100 ألف جنيه بزيادة مليون و100 ألف جنيه.



أسعار BMW X7

فئة وحيدة بسعر 7 ملايين و500 ألف جنيه بدلًامن 5 ملايين و850 ألف جنيه بزيادة مليون و650 ألف جنيه.

IX الكهربائية

XDrive40 بسعر 4 ملايين و550 ألف جنيه بدلًامن 3 ملايين و770 ألف جنيه بزيادة 780 ألف جنيه.

XDrive50 بسعر 5 ملايين و100 ألف جنيه بدلًامن 4 ملايين و200 ألف جنيه بزيادة 900 ألف جنيه.