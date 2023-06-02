الجمعة 02 يونيو 2023
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سيارات

السيارات الألمانية المجمعة محليا تستقبل يونيو بارتفاع جديد في الأسعار

سيارات بي ام دبليو،فيتو
سيارات بي ام دبليو،فيتو

سيارات بي ام دبليو، شهدت أسعار سيارات  BMW  المجمعة محليا بتغيرات سعرية جديدة في اسعار سيارات  BMW  X في مصر شملت موديلات  X5 وX3 وX4 المصنعة بمصر. 

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات BMW X1:
 

يصل سعر الفئة الأولى X1 sDrive18i-xLine نحو  2 مليون جنيه بدلًا من مليون و670 ألف جنيه بزيادة 330 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانية X1 sDrive18i M Sport نحو  2 مليون و200 ألف جنيه بدلًا من مليون و830 ألف جنيه بزيادة 370 ألف جنيه.
 

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يصل سعر الفئة الثالثة  IX 1 30i نحو  2مليون و750 ألف بدلًا من 2 مليون و270 ألف جنيه بزيادة 480 ألف. 

 

أسعار سيارات BMW X2 

X2 sDrive18i M Sport X بسعر مليون و725 ألف جنيه سابقًا وغير متوفرة. 

 

أسعار سيارات BMW X3 الجديدة

X3 xDrive 30i xLine بسعر 3 مليون و600 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و980 ألف جنيه بزيادة 620 ألف جنيه.

 

أسعار سيارات BMW X4 

X4 xDrive30i M Sport بسعر 3 ملايين و850 ألف جنيه بدلًا من 3 ملايين و200 ألف جنيه بزيادة 650 ألف جنيه.

أسعار سيارات BMW X5 
X5 xDrive40i xLine بسعر 4 ملايين و800 ألف جنيه بدلًا من 4 ملايين ألف جنيه بزيادة 800 ألف جنيه.


X5 M50i بسعر 5 ملايين و900 ألف جنيه بدلًا من 5 ملايين و100 ألف بزيادة 800 ألف جنيه. 

أسعار BMW X6 

الفئة الوحيد 6 مملايين و200 ألف جنيه بدلًامن 5 ملايين و100 ألف جنيه بزيادة مليون و100 ألف جنيه.

أسعار BMW X7 

فئة وحيدة بسعر 7 ملايين و500 ألف جنيه بدلًامن 5 ملايين و850 ألف جنيه بزيادة مليون و650 ألف جنيه. 

 

IX الكهربائية

XDrive40  بسعر 4 ملايين و550 ألف جنيه بدلًامن 3 ملايين و770 ألف جنيه بزيادة 780 ألف جنيه. 
XDrive50  بسعر 5  ملايين و100 ألف جنيه بدلًامن 4 ملايين و200 ألف جنيه بزيادة 900 ألف جنيه.

 

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