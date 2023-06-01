محاصرة سيارة سانتو والهتاف للشرطة، 5 مشاهد في احتفالات اتحاد جدة بالدوري السعودي (فيديو)

الدوري السعودي، احتفل لاعبو اتحاد جدة بالفوز بلقب دوري روشن السعودي لهذا الموسم رفقة قائدهم المصري أحمد حجازي.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عددا من الفيديوهات خلال احتفالات اللاعبين والجماهير ولعب أبرزها محاصرة جماهير اتحاد جدة لنونو سانتو المدير الفني للفريق، خلال تجوله بشوارع جدة مع أسرته.

جماهير الاتحاد تحاصر سيارة نونو سانتو برفقة عائلته في أحد شوارع جدة 😂💛 pic.twitter.com/nL7Jx8lLnF — المدرج | الذهبي (@A1modrj) June 1, 2023

وأكد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن اللاعبين هم الأبطال الحقيقيون وراء إنجاز التتويج بلقب الدوري السعودي.

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وقال سانتو، خلال تصريحات عقب المباراة: "اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون، نحن (كجهاز فني) دورنا أن ندعم اللاعبين والإدارة تدعمنا وتوفر لنا البيئة الملائمة، ولكن يبقى اللاعبون هم الأبطال الذين لولاهم لما تحقق الإنجاز".

وأضاف "كان دورنا هو دعم اللاعبين ونجعلهم يلعبون دون أي مشكلات، وكان من الطبيعي أن نركز على استعادة اللاعبين لثقتهم بعد خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، وأن نعيد ثقتهم من خلال التدريبات، ثم ينعكس الأمر إيجابيًا خلال المباريات، كان هدفنا إنشاء رابط مع اللاعبين وأن يؤمنوا بنا ليصبح كل شيء ممكنًا، وأن نصنع لديهم قدرة العودة بقوة بعد النتائج السيئة، كما يجب أن تكون مسيطرًا على الوضع، وتصنع القبول لدى اللاعبين وهو الأهم، وأن تمنع وجود الصراعات داخل الفريق".

وتحدث سانتو عن جماهير الاتحاد، قائلًا أريد أن أشكر الجماهير واحدًا واحدًا، كنا نحس بدعمهم جدًا، وهم قادرون على تغيير أجواء المباريات.

تصريحات نونو سانتو

🎙️ نونو سانتو:

الأبطال الحقيقيون هم اللاعبون، ونحن كجهاز فني مهمتنا دعمهم فقط، وبعد الموسم الماضي كان من المهم استعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم وهذا ما عملناه، والصراعات لا تحل المشاكل، بل التقبل بين اللاعب والمدرب.



⁧#الاتحاد_بطلا_للدوري⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/W6kVcISmb1 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023

كما حرص عبدالرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة، على الاحتفال بالدوري مع والدته حيث حرص على تواجدها والتقاط صور مع الكأس.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو احتفال جماهير اتحاد جدة مع عدد من قوات الشركة بالسعودية خلال تنظيم الأخير خروج الجماهير من الإستاد.

جمهور الاتحاد مع العسكر 💛💛😂😂 pic.twitter.com/yDQje58U1X — المدرج | الذهبي (@A1modrj) June 1, 2023

وتجاوز اتحاد جدة أندية الشباب والفتح والأهلي التي حققت دوري وحيد على مستوى المحترفين، وبات الاتحاد ثالث أكثر نادٍ يحقق لقب المسابقة التي بدأت عام 2008 بعد الهلال (7) والنصر (3).

اتحاد جدة يفوز على الطائي

نجح فريق اتحاد جدة في الفوز علي فريق الطائي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة 30 من دوري روشن السعودي المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز معقل فريق الاتحاد.

أحداث المباراة

ظلت الكرة حائرة بين الفريقين حيث ضمن فريق الاتحاد لقب الدوري الجولة الماضية وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني استطاع رزاق حمد الله إحراز الهدف الأول في الدقيقة 74 من ركلة جزاء وأحرز هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 96 لتنتهي المباراة بفوز العميد بهدفين دون رد.

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وعادل الاتحاد رقم النصر في عدد الدوريات بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي حققه العالمي في 1974-1975، بـ9 ألقاب لكل منهما.

وقبل دوري هذا العام، حقق العميد 8 ألقاب، بدأها بالدوري المشترك في 1982، وغاب بعدها 15 عاما، ليحقق الدوري في 1997 بنظام المربع الذهبي.

كما حصد اتحاد جدة ولقب الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي 3 مرات متتالية، أعوام 1999-2000-2001، ثم حقق اللقب في 2003 و2007، قبل دوري المحترفين.

اتحاد جدة، فيتو

تصريحات أحمد حجازي نجم الاتحاد بعد الفوز باللقب

أبدى أحمد حجازي، قائد فريق اتحاد جدة، سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتوج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين رسميا قبل جولة من نهايته، بعد غياب دام 14 عامًا، وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وقال أحمد حجازي في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "الحمد لله، تعبنا كثيرًا وتوجناه بلقب الدوري بعد موسم طويل".

وأضاف: "أشكر الإدارة والجمهور الاتحادي كذلك والمدرب نونو سانتو الذي قام بمجهود كبير وتضحيات زملائي اللاعبين، دخلنا الموسم للمنافسة على جميع البطولات واستطعنا تحقيق هدفنا الرئيسي والأهم بطولة الدوري، وجماهير الاتحاد تستحق أكثر من ذلك".

وتابع المدافع المصري: "كان أمامنا تحد كبير من البداية، وحلمي أنا والإدارة الاتحادية أن نبني فريقًا قويًّا ونحقق البطولات، لأن جمهورنا لا يقبل إلا بالمركز الأول، وحصدنا لقب الدوري، وكان هدفنا الكأس والسوبر أيضًا".

وأردف: "أشكر كل المدربين الذين مروا علينا، كاريلي وكوزمين كونترا ونونو سانتو، نعد أن يكون الاتحاد قويًّا وأفضل بصورة أكبر في الموسم المقبل لتحقيق جميع البطولات".

وختم حجازي: "نسير بشكل تصاعدي ونحن في الطريق الصحيح وبداية مسيرة البطولات بإذن الله، والحمد لله ابني ريان وجه الخير عليَّ".