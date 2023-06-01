الأدوات المنزلية: 100 مليون جنيه مستحقات مصانع وورش الألمنيوم لدى المستوردين السودانيين

حذرت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، من فقدان الأسواق الأفريقية حال استمرار الحرب السودانية، مؤكدين أنهم يواجهون مشكلة كبرى في وصول منتجات الألمنيوم المصرية للقارة الأفريقية بسبب أحداث السودان، و100 مليون جنيه مستحقات مصانع وورش الألمنيوم لدى المستوردين السودانيين.

الأحداث السودانية تضع مصدري منتجات الألمنيوم في أزمة

حذر شريف عبد المنعم سكرتير شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، من حدوث أزمة حقيقية لمصدري منتجات الألمنيوم، والأدوات المنزلية المصنعة من الألمنيوم، حال استمرار الأحداث التي يشهدها السودان حاليا والتي لا يعلم أحد متى ستنتهي رغم الجهود العربية والدولية لاحتواء هذه الأزمة وحلها في لأسرع وقت.

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رفع مذكرة لمجلس الوزراء لحل أزمة مستحقات المصدرين المصريين في السودان

وأضاف عبد المنعم، أن جمعية منتجي الألومنيوم بميت غمر، وهي المركز الرئيسي لتصنيع الألومنيوم المعاد تدويره وتصنيعه، قررت رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، للتواصل مع الحكومة السودانية وحل أزمة المستحقات التصديرية في الخرطوم وإلزام المستوردين بتحويل قيمة منتجاتهم، حيث تصل مستحقات المصانع والورش إلى 100 مليون جنيه، موضحا أن المستوردين والموزعين في السودان يرفضون دفع قيمة هذه المنتجات لأن البنوك ترفض تحويل أي نقد أجنبي خارج البلاد بسبب الصراع القائم.

السودان بوابة عبور منتجات الألومنيوم المصري للدول الأفريقية

وقال شريف عبد المنعم سكرتير شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن المشكلة ليست في قيمة مستحقات المصدرين المصريين في قطاع الألمنيوم والأدوات المنزلية المصنعة من الألمنيوم للسودان، ولكن المشكلة الأكبر في كون السودان بوابة عبور هذه المنتجات للدول الأفريقية كلها، والتي تعد السوق الأكبر المستقبل لمنتجات الألمنيوم المصرية المعاد تصنيعها، بعد رفض السعودية دخول منتجات الألمنيوم المعاد تدويرها، والسماح بدخول منتجات الألمنيوم البيور، والتي يتم تصنيعها في مجمع الألمنيوم بنجع حمادي، وتمتاز بالجودة العالية وهو سعره عالي جدا وبالتالي منتجاته مرتفعة التكلفة، ولهذا فإن عددا محدودا من المصانع التي تستخدمه في منتجاتها.

استمرار تصدير المنتجات المصرية للأفريقيا

وأكد أنه بعد الصراع الحادث في السودان، نواجه مشكلة كبرى في وصول منتجات الألمنيوم المصرية للقارة الأفريقية حيث نمتلك أسواقا كبيرة في كل من (تنزانيا، وكينيا، وعدد كبير من دول الكوميسا) وهنا المشكلة ليست في الحصول على مستحقات المصريين لدى السودان فقط، بل سيمتد الأثر وستكون الأزمة أكبر من تحويل المستحقات التي قد تحل بعد تواصل رئيس الوزراء مع الحكومة السودانية، ولكن مشكلتنا الكبرى ستكون في استمرار التصدير للقارة الأفريقية ككل، إذا ما استمرت الأحداث في السودان أكثر من ذلك، في ظل اعتماد ورش ومصانع ميت غمر على التصدير لأفريقيا.

السودان يمدد حظر الطيران المدني في البلاد حتى منتصف شهر يونيو

جدير بالذكر أنه أعلن الجيش السوداني، مساء أمس الأربعاء تمديد قرار حظر الطيران المدني في أجواء البلاد حتى منتصف شهر يونيو المقبل، فضلًا عن تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة

وقال الجيش السوداني عبر بيان عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.