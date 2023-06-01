الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أسماء أبواليزيد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على إنستجرام

أسماء أبو اليزيد،فيتو
أسماء أبو اليزيد،فيتو

كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام”.

ظهرت أسماء أبو اليزيد في إطلالة متميزة مرتدية فستانًا برتقاليًا طويلًا، ومعتمدة على الميكاب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

على الجانب الأخر، كانت أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد خطبتها من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

ونشرت أسماء أبو اليزيد صورا لها برفقة خطيبها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وانهالت التعليقات من قبل جمهورها بالتهنئة والمباركة لهما.

Advertisements

مسلسل الآنسة فرح

وآخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد كان الجزء الخامس من مسلسل “الآنسة فرح” والذي شاركت في بطولته مع رانيا يوسف.

يشار إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، علي الطيب، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

 

-إعلانات-

وعرض المسلسل عبر منصة شاهد، وهو الجزء الأخير من المسلسل الشهير.

ويعد مسلسل "الآنسة فرح" من الأعمال التي تم تمصيرها، حيث إنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وتصل حلقاته  لـ 110 حلقات وتم عرضه على  مدار 3 سنوات كاملة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة أسماء أبو اليزيد جلسة تصوير أسماء أبو اليزيد مسلسل الانسة فرح

مواد متعلقة

أخبار الفن: خطوبة أسماء أبو اليزيد، ونجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء في حفل جوائز BAFTA

أسماء أبو اليزيد تعلن خطبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب (صور)

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية