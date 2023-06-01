حقوق عين شمس تشارك في حلقة نقاشية بالقومى لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار اليوم حلقة نقاش حول موضوع "المحاكمة الجنائية المنصفة " شارك فيها كل من الدكتور محمد صافى، أستاذ القانون الدولى العام وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور جميل عبد الباقى، أستاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الأسبق.

كلية حقوق جامعة عين شمس

وتحدثا على التوالى حول موضوعى " الالتزام بمواءمة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، و"ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة".

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وافتتحت الحلقة النقاشية السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحضرها السادة أعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والحقوقية، وخلصت إلى توصيات لضمان تحقيق المحاكمة العادلة والمنصفة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

وفي سياق آخر التقى محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس البروفيسور philippe Ruszniewski عميد كلية الطب بجامعة باريس سيتيه، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.

جاء اللقاء بحضور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس وعلاء الغنيمي أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى Robert Dubre.

جامعة عين شمس

وجاء اللقاء في إطار جهود جامعة عين شمس لإنشاء برنامج دراسة الطب باللغة الفرنسية،حيث ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لإنشاء برنامج الطب الفرنسي بجامعة عين شمس والفرص الواعدة والتحديات.

كما تم استعراض كافة إمكانات كلية الطب جامعة عين شمس من تجهيزات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب دارسين بالمدارس الفرنسية أو ناطقين باللغة الفرنسية.

برنامج الطب باللغة الفرنسية

ويأتي حرص جامعة عين شمس على إنشاء برنامج الطب باللغة الفرنسية لما تتمتع به فرنسا من ريادة في مجال الطب على مستوى العالم وما تمتلكه من خبرات، بما يسهم في الارتقاء بنظام التعليم الطبي بجمهورية مصر العربية وهو ما ينعكس مستقبلًا على تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة في مصر ويتوافق ورؤية مصر ٢٠٣٠.