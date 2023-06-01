الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حقوق عين شمس تشارك في حلقة نقاشية بالقومى لحقوق الإنسان

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار اليوم حلقة نقاش حول موضوع "المحاكمة الجنائية المنصفة " شارك فيها كل من الدكتور محمد صافى، أستاذ القانون الدولى العام وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور جميل عبد الباقى، أستاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الأسبق. 

كلية حقوق جامعة عين شمس 

وتحدثا على التوالى حول موضوعى " الالتزام بمواءمة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، و"ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة".

Advertisements

وافتتحت الحلقة النقاشية السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحضرها السادة أعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والحقوقية، وخلصت إلى توصيات لضمان تحقيق المحاكمة العادلة والمنصفة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان 

وفي سياق آخر التقى  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس   البروفيسور philippe Ruszniewski عميد كلية الطب بجامعة باريس سيتيه، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.

جاء اللقاء بحضور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس وعلاء الغنيمي أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى Robert Dubre.

جامعة عين شمس

وجاء اللقاء في إطار جهود جامعة عين شمس لإنشاء برنامج دراسة الطب باللغة الفرنسية،حيث ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لإنشاء برنامج الطب الفرنسي بجامعة عين شمس والفرص الواعدة والتحديات. 

امتحانات جامعة الأزهر، موقف جاهزية الكليات في القاهرة والأقاليم من بدء الامتحانات

جامعة عين شمس تحصد 16 جائزة في مختلف مجالات الموسم الحادي عشر لمهرجان إبداع

كما تم استعراض كافة إمكانات كلية الطب جامعة عين شمس من تجهيزات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب دارسين بالمدارس الفرنسية أو ناطقين باللغة الفرنسية.

برنامج الطب باللغة الفرنسية

ويأتي حرص جامعة عين شمس على إنشاء برنامج الطب باللغة الفرنسية لما تتمتع به  فرنسا من ريادة في مجال الطب على مستوى العالم وما تمتلكه من خبرات، بما يسهم في الارتقاء بنظام التعليم الطبي بجمهورية مصر العربية وهو ما ينعكس مستقبلًا على تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة في مصر ويتوافق ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القومى لحقوق الإنسان القانون الجنائي القانون الدولي المجلس القومي لحقوق الإنسان امتحانات جامعة عين شمس كلية الحقوق بجامعة عين شمس

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تحصد 16 جائزة في مختلف مجالات الموسم الحادي عشر لمهرجان إبداع

افتتاح معمل أبحاث الكيمياء الخضراء والتحليلية بهندسة عين شمس

جامعة طيبة التكنولوجية تنظم ورشة عمل افتراضية لإعداد الخطط الدراسية

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية