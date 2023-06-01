شركة فولفو تطور نظاما يساعد في التغلب على النوم أثناء القيادة

أضافت شركة فولفو السويدية للسيارات، درجة إضاءة جديدة لقمرة سيارتها الكهربائية الجديدة "إي.إكس90" بهدف توفير زيادة درجة سطوع الإضاءة في القمرة، بهدف مساعدة السائقين في التغلب على النوم أثناء القيادة الليلية.

نظام الإضاءة الجديدة في سيارات فولفو

يوضع نظام الإضاءة الجديدة في القمرة وحول السقف الشفاف في السيارة ذات المقاعد السبعة، ويستخدم مصابيح الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) ليعطي ضوء يشبه ضوء الشمس دون أن يسبب إزعاجا للركاب.

مصابيح الصمام الضوئي الثنائي

وقالت شركة سول سيميكونداكتور المصنعة لنظام الإضاءة، إن مصابيح الصمام الضوئي الثنائي، توفر ما نسميه تقنية الطيف الطبيعي، والتي تقلل كمية الضوء الأزرق، وتوفر طيفا يشبه الطيف الصادر عن ضوء الشمس الطبيعي.

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سيارة فولفو، فيتو

ومن جهتها قالت فولفو إنها ستستخدم أنظمة إضاءة مشابهة، لتوفير الضوء الطبيعي في الأماكن السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والمتاحف، والتصميمات البستانية.

وتضيف الشركة إنها أول شركة تستخدم هذه الإضاءة في إنتاج السيارات من السيارتين فولفو إي.إكس90 وبولستار.3

فولفو تختبر سيارتها الرياضية V60

وكانت شركة فولفو، اختبرت سيارتها الرياضية فولفو V60 المزودة بمحرك الديزل B4، وهو يتألف من محرك رباعي الأسطوانات مزدوج التوربو مع مساعدة هجينة خفيفة توفر قوة 194 حصانًا.



وتتمكن سيارات فولفو من تسارع تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.9 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 180 كم / ساعة.



ويؤدي اختبار سيارات فولفو Teknikens Värld إلى تحميل السيارة إلى حد وزنها الإجمالي، لكي يكون الطراز ناجحًا، يجب أن يمر عبر الأقماع بنجاح بسرعة 72 كم / ساعة، ويحافظ نظام التحكم في الثبات على فحص لفة الجسم، هناك القليل من التوجيه، ولكن لا شيء يجعل السيارة لا يمكن السيطرة عليها.



أداء فولفو V60 في اختبار موس

ويزيد Teknikens Värld من سرعة الدخول، أسرع محرك V60 يمر عبر الأقماع هو 74 كم / ساعة، ويوجد الآن انزلاق طفيف أثناء القسم الثاني، لكن السائق قادر على الحفاظ على السيطرة.



وتستعد فولفو حاليًا للعرض الأول لسيارة كروس أوفر الكهربائية الصغيرة EX30 في 7 يونيو، يتناسب الطراز مع XC40 ريتشارج وC40 ريتشارج في التشكيلة، ويتميز بأنظمة أمان مثل كاميرا مراقبة السائق التي تكتشف النعاس، وهناك أيضًا تخفيف اصطدام التقاطع، وتقنية تحذر السائق إذا كانت دراجة قادمة قبل أن يفتح ذلك الشخص الباب.