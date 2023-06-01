قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

ننشر احدث قوائم اسعار البن في السوق المحلي وفقا لآخر تحديث لها مع بداية شهر يونيو الجارى ومع الإعلان عن زياداتها ١٠%.

ووفقل للمنشور المرسل من شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية والتي حصلت فيتو عليه فان الاسعار جاءت كالتالي:

شهدت أسعار القهوة ارتفاعات كبيرة في أسعارها خلال الفترة الماضية وبسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد حيث يتم الاعتماد على استيراد القهوة من الخارج بصورة كبيرة وبنسبة تصل إلى 70 طن قهوة سنويا ومن دول أبرزها البرازيل والهند.

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وتستورد مصر البن من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلى وطلبات المستهلكين المصريين من مشروب القهوة، والتي شهدت صعودا في أسعارها على مدار الفترة الماضية بصورة كبيرة مع تراجع فى عمليات السحب والطلب عليها وتراجع جودة المنتج المحلى بعض الشى بالمقارنة الى الفترة التى كان فيها الاستيراد للسلع اسهل وايسر ولم يكن هناك صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية للاستيراد.

وأعلن وزير المالية أمس الجمعة عن زيادة جديدة تلحق بأسعار البن الفترة المقبلة وتصل هذه النسبة وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط نسبة 10% تقريبا.

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واردات البن فى أول 10 شهور من 2022

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا ملحوظا فى واردات مصر البن منذ بداية العام 2022 وحتى شهر أكتوبر، وذلك مقارنة بالعام الماضى 2021.

وقالت بيانات الجهاز، إن القيمة الإجمالية للواردات المصرية من البن "غير محمص- غير منزوع الكافيين"، بلغت نحو 121 مليونا و175 ألف دولار، مقابل 81 مليونا و54 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 40 مليونا و121 ألف دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، أن واردات البن شهدت ارتفاعا على فترات مختلفة منذ بداية العام الماضى، حيث بلغت قيمتها في شهر يوليو الماضي فقط نحو 10 ملايين و655 ألف دولار، بينما كانت نحو 7 ملايين دولار فى نفس الشهر بعام 2021، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و654 ألف دولار.

وتعتبر واردات البن أحد أهم السلع على قائمة الواردات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية في شهر يوليو الماضي نحو 360 مليونا و623 ألف دولار، مقابل 621 مليونا و985 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 261 مليونا و362 ألف دولار.

القهوة والبن المستورد

وكانت أسعار البن ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 25% وذلك خلال شهر مارس الماضى وبالمقارنة إلى الشهر السابق عليه فى الأسواق المحلية.