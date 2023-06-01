تعرف على توصيات مؤتمر صنع في مصر بالأقصر لدعم أصحاب الحرف التراثية



نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، مؤتمر "صنع في مصر" بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، ليكون نواة بدء ضمن مبادرة (صنع في مصر) والتي تهدف إلى دعم أصحاب الحرف التراثية والأعمال اليدوية، وذلك بحضور شركاء المبادرة الاستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومنتصر البنهاوي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هشام علي وكيل وزارة القوى العاملة، ورجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وإشراف الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان.

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وتمثلت توصيات المؤتمر في عدة نقاط هامة، وهي التعاون مع جامعة الأقصر في تأهيل ورفع كفاءة أصحاب الحرف التراثية والتعاون مع مديرية القوى العاملة والتضامن الاجتماعي في نفس ذات الشأن وتوفير المعارض اللازمة لعرض وتسويق المنتجات التراثية والحرفية وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات، ودعم أصحاب الحرف التراثية واليدوية من خلال التسويق الالكتروني وعبر الوسائط الالكترونية والانترنت واقامة الورش المختلفة للارتقاء بالمنتج المصري.



حيث تضمن المؤتمر على جلستين حواريتين، حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "التأهيل وبناء القدرات"، وتناولت دور جامعة الأقصر في تأهيل أصحاب الحرف ودعمها، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة ودورها في تمكين المرأة، وجهود الدولة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر في تطوير ورفع كفاءة أصحاب الحرف، وأدار الجلسة الدكتور محمد امام، وشارك فيها الأستاذ الدكتور شيماء عبدالستار، والدكتور أحمد العراقي، والدكتور أحمد شاهين.

وجاءت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان "دعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية" وأدارتها هدير موسى، وشارك فيها الدكتور هشام علي، وعرفة الرملي، والدكتورة رضا عطا الله.



وتناولت الجلسة الثانية، كيفية مساعدة القوى العاملة ومراكز التدريب المهني والحرف في دعم أصحاب الحرف اليدوية، والدور الذي يقوم به مركز الحرف اليدوية والتراثية بجامعة الأقصر، وحاضنة الأعمال للتراث ودورها في تنمية الحرف والصناعات التراثية واليدوية.

وأقيم على هامش المؤتمر، معرضا للمنتجات التراثية والحرفية ضم العديد من أصحاب الحرف من كل مدن ومراكز المحافظة،جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الادارة المركزية للسكان، وبما توليه وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر من اهتمام بتمكين المرأة وأصحاب الحرف التراثية.



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