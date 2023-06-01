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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 1-6-2023 في الإمارات العربية المتحدة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب في الإمارات، ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الخميس فى الأسواق ووفقا لأخر تحديث لها.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث تحتوي الإمارات العربية على تجارة رائجة في هذا المجال ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

اسعار الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب الآن في الإمارات 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 243 درهما

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 223 درهما

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213 درهما

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 182  درهما

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1706  درهما.

 

البنوك المركزية وشراء الذهب 

أعلن مجلس الذهب العالمي عن إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.

الأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.

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