الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

إزالة حالتي تعد على 6 أفدنة من أراضي الدولة بالأقصر

تنفيذ الإزالة؛ فيتو
تنفيذ الإزالة؛ فيتو

شنت لجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات برئاسة العميد أحمد الهوارى، أسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 حالة تعدى بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة  إجمالية 6 أفدنة و10 قراريط بواقع 31 ألف متر.


وتم التنفيذ بمعدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الزينية وقاد الحملة ايوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز  و محمد إسماعيل مسئول الأملاك وكل من رئيسي قريتي المدامود قبلي والمدامود بحرى يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي ومكي عمر سكرتير قرية المدامود بحرى وممدوح فتح الله مسؤول التنظيم بالقرية وعماد أنور محمد مسئول القسم الفني بالقرية وبقوة تأمين من مديرية امن الاقصر ومركز شرطة طيبة والمقدم إسماعيل عماد نائب مأمور مركز شرطة طيبة والنقيب عمر جاب اللة معاون النظام 
قوات امن مركزى، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتسليم الاراضي بعد التنفيذ لرؤساء القرى للتحفظ عليها وحمايتها لعدم تكرار التعديات.

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جاء ذلك فى إطار تنفيذ أعمال الموجة ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر أعمال إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم. 

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات،أسفرت الحملة عن إزالة ٦حالات  فى المهد ببندر إسنا بمساحة ١٣١٦ م٢، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت.

 

 

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الأقصر مدينة الزينية فيتو محافظة الأقصر أراضي أملاك دولة

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