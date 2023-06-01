سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 1-6-2023

سعر الذهب فى الكويت، يقدم موقع «فيتو» خدمة لكل المستخدمين والمتابعين عبر محركات البحث وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أسعار الذهب اليوم الخميس 1-6-2023 في الكويت.

وسجل سعر الذهب في الكويت، حالة من الارتفاع الطفيف وفقا لآخر التطورات بالأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب في الكويت

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 19.42 دينار كويت

- سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 17.80 دينار كويتي

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- بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 16.99 دينار كويتي.

- سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 14.57 دينار كويتي.

اسعار الذهب في الكويت

خروج الذهب من الكويت

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن المواطنين والمقيمين المسافرين من الكويت إلى الخارج، وبصحبتهم سبائك ذهبية يجب أن يحصلوا على بيان صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت قبل السفر، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الجمركية المعمول بها.

وذكرت الصحيفة- نقلا عن مصدر مطلع - أنه بات ملحوظا خروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة مسافرين خلال الفترة الأخيرة.

التعامل جمركيا مع الذهب

وتابعت الصحيفة إن السفر بسبائك ذهبية له معنى واحد فقط أن المسافر الذي يحملها حول قيمة أمواله إلى ذهب؛ وهو الأمر الذي يجب أن يتم التعامل معه جمركيا بالسياق المعمول به حماية للمسافر نفسه قبل أي شئ، إذ يتوجب عليه إحضار فاتورة تثبت ملكيته للسبائك الذهبية، بالإضافة إلى أوراقه الثبوتية والتقدم إلى إدارة جمارك الشحن الجوي قبل السفر بيوم لإثبات ما سيحمله من سبائك معه خلال الرحلة، وعند وصوله إلى المطار يقدم بيان الصادر للمفتشين الجمركيين ويستكمل رحلته بكل أريحية.

سبائك ذهبية وليرات

وحول تطبيق حد للكمية الواجب الإفصاح عنها، أشارت الصحيفة إلى أن أي سبائك ذهبية أو ليرات مهما كان حجمها صغيرا أو كبيرا تتوجب الإفصاح والحصول على بيان الصادر بها، كونها ليست مشغولات أو حلي للاستخدام الشخصي، إذ إن السبائك متعارف عليها أنها عملية تحويل من عملة إلى ذهب ومن ثم يتم تسييلها مجددا في بلد آخر، الأمر الذي يجب أن يخضع إلى تدقيق

البنوك المركزية وشراء الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي عن إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.

الأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.