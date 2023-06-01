مايك بنس يستعد لمواجهة ترامب في دخول البيت الأبيض بورقة الانتخابات

أصبح مايك بنس أحدث عضو على وشك الانضمام لطابور الراغبين في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 2024.

انتخابات الرئاسة الأمريكية

فمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق بنس قد يطلق حملة لخوض انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل.



وقال مصدران مطلعان لرويترز إن مايك بنس سينضم في السابع من يونيو إلى السباق الرئاسي لعام 2024 منافسا رئيسه السابق دونالد ترامب.

وأضاف المصدران أن بنس سيطلق حملته سعيا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري بمقطع فيديو وكلمة يدلي بها في ولاية أيوا.

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ويتنافس على تذكرة الحزب الجمهوري لقطار البيت الأبيض حتى الآن إلى جانب ترامب، كل من رون ديسانتيس حاكم فلوريدا ونيكي هايلي المندوبة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة والسيناتور تيم سكوت.

وكان بنس قد أثار غضب ترامب عندما رفض دعم جهوده الرامية لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وفي مارس الماضي، قال بنس إن التاريخ سيحاسب ترامب على دوره في هجوم 2021 على مبنى الكونجرس (الكابيتول).

الخلاف بين الرجلين، بدأ في 2020، عندما رفض بنس المشاركة في جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبقاء في السلطة، وعدم تسليمها إلى الرئيس الحالي جو بايدن.

بنس قال إن تصريحات ترامب المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم"، مضيفا "أعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب".

وكان آلاف من مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2020، قد طالبوا بإعدام بنس مما اضطره للجوء إلى مكان آمن.

وفي تصريحات سابقة، تطرق بنس إلى السباق الرئاسي قائلا "سأدعم بكل إخلاص وبلا تحفظ المرشح الجمهوري للرئاسة في 2024.. إذا كان هذا أنا".

وفي سياق آخر أطلق أمس الجمهوري رون ديسانتس، حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مقدّمًا نفسه على أنّه البديل الأفضل للرئيس السابق دونالد ترامب في سنة 2024.

ديسانتس يطلق حملته الانتخابية

وقال الحاكم الذي يبلغ من العمر 44 عامًا «ان تكون قائدًا، هو ألا تقوم بالترفيه... بل ان تحقق نتائج».

ودعا الجمهوري إلى أن يقود البلاد شخص «نشيط»، يمكنه الحكم على مدى «ولايتين»، وذلك من دون أن يسمّي ترامب، خوفًا من المخاطرة بإهانة ناخبي الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عامًا.

الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

واختار ديسانتس إطلاق حملته من ولاية أيوا الصغيرة في وسط البلاد الغربي والتي تعدّ ضرورية لأي منافس على أعلى منصب في الولايات المتحدة.

وناخبو الولاية، هم أول من يصوّتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الأمر الذي يعطي زخمًا مهمًّا لمن يفوز فيها، في إطار مواجهة المرشح الديموقراطي في العام 2024، والذي من المرجّح جدًا أن يكون الرئيس جو بايدن.

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