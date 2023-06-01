الخميس 01 يونيو 2023
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سياسة

بعد صدوره رسميا.. أهم معلومات تعديل عن قانون الجنسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية عدد من  القوانين التى وقع  الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها بعد موافقة مجلس النواب عليها، ومنها قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

 

 وترصد فيتو  أبرز معلومات عن تعديلات قانون الجنسية المصرية بعد صدوره رسميا كالتالي:

 

المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية

 

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء.

 

منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية الجنسية

يمنح مشروع القانون الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية الحق في الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها.

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الجنسية المصرية 

يمنح مشروع القانون الحق في الجنسية المصرية  لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.

 

كل أجنبي ولد في مصر

يمنح مشروع القانون الجنسية المصرية لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وفقا للقواعد والضوابط.

 

رسوم طلب الجنسية المصرية

يقدم طلب التجنس وفقًا لهذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًّا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج.

 

شراء عقار 

السماح بالتجنس بالجنسية المصرية حال شراء عقار من الدولة أو القطاع الخاص.

 

منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية الجنسية

ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

 

الجنسية المصرية 

وتنص المادة الأولى على: تستبدل بنصوص المواد ٤ /البندين أولًا وثالثًا و٤ مكرر ٢/الفقرة الأولى و٦/الفقرة الثانية من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية النصوص الآتية: 

مادة 4 البندان أولًا وثالثًا:

أولًا: لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.

 

كل أجنبي ولد في مصر

ثالثًا: لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

المادة الأولى:

رسوم طلب الجنسية المصرية

مادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى:

يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكرر من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد الكنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًّا.

 

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