عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

قال الشيخ محمد إبراهيم عبدالباعث، من أبرز علماء وفقهاء الصوفية، إن أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات، هو توارد الأفكار المتعددة من خلال القنوات المفتوحة فى الإنترنت، لافتا إلى أن استقبال الثقافات المختلفة فى أهدافها وأسسها وركائزها وفيما يتعلق بواقع ومستقبل الأمة، فهناك التعدد الفكرى والحزبي.

الرجوع إلى الله في كافة أمور الحياة

وتابع عبدالباعث، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الإسلام أراد أن يوحدنا على مرجعية واحدة، ولذلك فى أنت تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله ورسوله، دى أحسن مرجعية، لازم نحتكم إلى الله ورسوله، فى كل أمور حياتنا، لأن الرسول جاء ليتمم الرسالات السابقة ويتمم مكارم الأخلاق".

Advertisements

أسباب الانحراف الدينى

واستكمل: "من ضمن أسباب الانحراف الدينى هو البعد عن مرجعية الله ورسوله، كمان الهوى والعناد، وانكار مسألة من المسائل التى اتفق عليها العلماء، ولما ينكر لازم يكون بيجتهد دون تشدد، وبتحقيق وبدون عناد، والرجوع إلى الحق إذا تبين، وعدم التمسك بالباطل".

هل يوجد في الإسلام كهنوت

وفي سياق آخر قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن التصوف هو علم مقصوده معرفة الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن كل العلوم محتاجة إلى علم التصوف.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس": "لا يوجد أى إنسان لا يخلو من العيوب، حتى الأولياء يمكن أن يخطأ، فالعصمة للأنبياء فقط، وما دام يخطأ فإذن فيه عيب، والإسلام دين لا يوجد به كهنوت".

وتابع: "طالما بشر بيخطأ يبقى لازم يصلح عيبه، طيب إيه اللى بيصلح العيوب، هو علم التصوف، اللى يعتبر فرض عين على كل مسلم، عشان الإنسان يصلح عيوبه، بالتالى نظر الفقهاء فى فروض العين لإصلاح الدنيا، ونظر الصوفية فى فرةض العين لإصلاح الآخرة، لأنها هى الطويلة".

معنى التصوف

وفي وقت سابق قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدى، إن التصوف هو منهج وسلوك وتطبيق عملى لمعرفة الله، وهو ما جاء فى قوله سبحانه وتعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ".

وتابع أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدى، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس": “ليعبدون أى ليعرفون، كما قال ابن عباس، فماذا جهل من عرف الله؟ وماذا عرف من جهل الله؟، عشان كده حقيقة العبادة هى المعرفة، وهو ده طريق التصوف، كون بقى يكون مفاهيم خاطئة أو تطبيق خاطئ، يبقى إحنا بنحاكم الإسلام عشان فى ناس منحرفين فيه، هل نحارب الدين عشان فى ناس عصاه ومنحرفين، وبيرتكبوا ذنوب ومعاصى”