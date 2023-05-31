الأربعاء 31 مايو 2023
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دين ودنيا

محمد مهنا: تعدد السبل إلى الله لا يعنى الاختلاف

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة الإسلامية، فيتو

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامع ة الأزهر، إن الطرق إلى معرفة الله  متعددة شتى، ولكن طالما أنها على الكتاب والسنة، وعلى الصراط المستقيم فهى طريق واحد ولو تعددت، لافتا إلى أن تعدد السبل إلى الله لا يعنى الاختلاف.

طرق المعرفة إلى الله

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس"،: "لا يلزم اختلاف المسالك اختلاف المقصد، كالعبادة والزهد والمعرفة، فهى مسالك لقرب الحق على سبيل الكرامة، وكلها متداخلة فتجد منهج غلب عليه العبادة وآخر منهج عليه الزهد، وآخر غلب عليه المعرفة والعلم، مينفعش نقول صاحب العبادة ناقصة زهد أو علم أو زهد، لازم العارف يكون عنده زهد ومعرفة، لأن اللى هيعرف لن يتعلق بالدنيا، ولابد للعابد من المعرفة والزهد، لا عبادة إلا بالمعرفة والزهد".

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هل يوجد في الإسلام كهنوت 
 

وقال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن التصوف هو علم مقصوده معرفة الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن كل العلوم محتاجة إلى علم التصوف.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس": "لا يوجد أى إنسان لا يخلو من العيوب، حتى الأولياء يمكن أن يخطأ، فالعصمة للأنبياء فقط، وما دام يخطأ فإذن فيه عيب، والإسلام دين لا يوجد به كهنوت"

وتابع: "طالما بشر بيخطأ يبقى لازم يصلح عيبه، طيب إيه اللى بيصلح العيوب، هو علم التصوف، اللى يعتبر فرض عين على كل مسلم، عشان الإنسان يصلح عيوبه، بالتالى نظر الفقهاء فى فروض العين لإصلاح الدنيا، ونظر الصوفية فى فرةض العين لإصلاح الآخرة، لأنها هى الطويلة".

معنى التصوف

وفي وقت سابق قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدى، إن التصوف هو منهج وسلوك وتطبيق عملى لمعرفة الله، وهو ما جاء فى قوله سبحانه وتعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ".

وتابع أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدى، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس": "ليعبدون أى ليعرفون، كما قال ابن عباس، فماذا جهل من عرف الله؟ وماذا عرف من جهل الله؟، عشان كده حقيقة العبادة هى المعرفة، وهو ده طريق التصوف، كون بقى يكون مفاهيم خاطئة أو تطبيق خاطئ، يبقى إحنا بنحاكم الإسلام عشان فى ناس منحرفين فيه، هل نحارب الدين عشان فى ناس عصاه ومنحرفين، وبيرتكبوا ذنوب ومعاصى"

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محمد مهنا: علم التصوف فرض عين على كل مسلم

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محمد مهنا: الصدق يجعل الإنسان يتوب إلى الله ويقبل على العبادة

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