الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

بالإسم ورقم الجلوس..موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسيوط

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط، تستمر اليوم الخميس عملية تقدير الدرجات لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة أسيوط، بعد أن أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات الأسبوع الماضي، لتبدأ أعمال التصحيح داخل الكنترول بالإدارات التعليمية الـ 11.


تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط 


بدأت أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط منذ بداية الأسبوع الحالي، وعقب أعمال التصحيح يعتمد محافظ الإقليم النتيجة، ثم تُعلن على صفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التعليم.

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الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط 


جدير بالذكر أن عبدالعزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ترأس اجتماعًا مع موجهي جميع المواد الدراسية وشدد على ضرورة العمل بدقة وتأنٍ لصالح الطلاب، وإعطائهم حقوقهم الكاملة مع الالتزام بالقواعد والمعايير اللازمة للشفافية، ومتابعة تعليمات رؤساء الكنترول والحجرات.

 


وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط، يتم في منتهى الدقة والشفافية، لخدمة مصلحة الطلاب، حيث بدأت عملية تقدير الدرجات السبت الماضي، الموافق 27 مايو الجاري.

 

طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط 2023


وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية بلغ 84 ألفً طالب وطالبة موزعين على، 397 لجنة بجميع مراكز المحافظة وسيتم إعلان النتيجة فور الإنتهاء من تقدير الدرجات وجمعها واعتمادها من المحافظ ووضعها على موقع الوزارة وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 


واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 13 محافظة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط لعام 2023

 

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023
وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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