الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فيتو

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة إلى طوكيو الخميس عن "أسفه" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به هذا الأسبوع، لا سيما في ضوء المناورات "الاستفزازية" التي قامت بها مؤخرًا مقاتلات صينية قرب طائرات عسكرية أمريكية.

وقال أوستن للصحفيين في طوكيو: "أعتقد أنَّ هذا أمر مؤسف"، محذِّرًا من أنَّه بعد "عمليات الاعتراض الاستفزازية" التي نفّذتها مقاتلات حربية صينية مؤخّرًا، زاد قلقه من احتمال وقوع حادث "قد يخرج سريعًا عن السيطرة".

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استفزاز أمريكي

وأمس الأربعاء، نددت  الخارجية الصينية، بما اعتبرته "استفزازًا" أمريكيًّا بعد حادثة بين مقاتلة صينية، وطائرة استطلاع عسكرية أمريكية، كانت تحلّق فوق بحر الصين الجنوبي، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترًا متزايدًا.


وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينج، في إفادة صحفية، إن "هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشكلات للأمن البحري"، مؤكدة أنه "يتعين على واشنطن أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور"، وفق تعبيرها.

 

اتهام طائرة استطلاع أمريكية بالتوغل في منطقة تدريب عسكري

من جانبه، اتهم الجيش الصيني، طائرة الاستطلاع الأمريكية بـ"التوغل" في منطقة تدريب عسكري.
وقال الناطق العسكري الصيني، جانج ناندونج، في بيان "توغلت طائرة استطلاع أمريكية من طراز (RC-135) عمدًا في منطقة التدريب التابعة لنا للقيام (بعملية) استطلاع وتدخل"، وأضاف أن الصين أرسلت طائرة لتعقب ومراقبة الطائرة الأمريكية "بما يتوافق مع القوانين والقواعد".

 


مناورة عدوانية قرب طائرة استطلاع أمريكية

وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن طيارًا صينيًّا قام "بمناورة عدوانية غير مبررة" قرب طائرة استطلاع عسكرية أمريكية تعمل فوق بحر الصين الجنوبي.


وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، في بيان، إن الطائرة الصينية من طراز J 16 نفذت مناورة الأسبوع الماضي، وأجبرت طائرة أميركية من طراز RC 135 على التحليق في وضع اضطراب ناتج عن خلخلة الهواء.


وتحدث هذه الحالات من الاعتراض في بعض الأحيان، ففي ديسمبر، اقتربت طائرة عسكرية صينية بفاصل ثلاثة أمتار من طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية وأجبرتها على تنفيذ مناورات لتفادي الاصطدام بها في المجال الجوي الدولي.


بلينكن يحث على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة

في هذه الأثناء، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، بكين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات، بعد حادثة الطائرة، التي حمل فيها المسئولية لطيار صيني.

 

وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارة للسويد "أعتقد أن ذلك يؤكد فحسب أهمية أن تكون بيننا خطوط اتصال منتظمة ومفتوحة، منها بالمناسبة، بين وزيري الدفاع في بلدينا".


وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن الصين امتنعت عن إجراء محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.


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