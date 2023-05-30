الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

أردوغان: تركيا عاشت عرسا انتخابيا والإرادة الشعبية انتصرت

أردوغان،فيتو
أردوغان،فيتو

في كلمة له بعد أيام من فوزه بولاية جديدة لرئاسة البلاد..أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  اليوم الثلاثاء، أن بلاده عاشت عرسا انتخابيا حقيقيا، 

وقال أردوغان: إن الناخبين طالبوا باستمرار النمو والاستقرار في تركيا، ولهذا انتصرت الإرادة الشعبية في الانتخابات.

وذكر في كلمته: "اليوم علينا أن نتحدث عما هو جديد، وألا نتعلق بالماضي، هذه الفترة مهمة جدا في بلادنا، وعلى الأحزاب أن تفهم أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد الديمقراطية في البلاد".

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وأشار الرئيس التركي إلى أن المعارضة التركية "ضعيفة"، وعليها تنظيم صفوفها وخططها لدخول المرحلة الديمقراطية المقبلة.

وأكد أن حكومته مستمرة في جهودها لإعادة ما دمرته الزلازل القاتلة هذا العام، كما وعد بالحد من التضخم وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن استمراره بالحكم سيعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة.

أردوغان يفوز برئاسة تركيا 

 

وفاز أردوغان  بأكثر من 52 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة الرئاسية، الأحد الماضي، والتي جاءت بعد أسبوعين من إخفاقه في تحقيق نصر حاسم من الجولة الأولى.

لكن غالبية الناخبين الأتراك في الجولة الثانية اختاروا أردوغان  وفضلوه على منافسه كمال كيلجدار أوغلو، ما أظهر دعمهم لرجل يرون أنه زعيم قوي.

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وفي خطابين - أحدهما في إسطنبول والآخر في أنقرة - شكر أردوغان الأمة على تكليفه بالرئاسة لخمس سنوات أخرى.

وقال أردوغان  أمام مئات الآلاف الذين تجمعوا خارج القصر الرئاسي في أنقرة: "لم يخسر أحد اليوم. جميع الـ85 مليون تركي فازوا. كشرط للمسئولية الممنوحة لنا من أمتنان، لا نشعر بالإهانة أو الاستياء أو الغضب من أي شخص".

نقاشات وصراعات

وأضاف: "حان الوقت الآن لتنحية كل النقاشات والصراعات بخصوص فترة الانتخابات جانبا. حان الوقت كي نتحدث حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية".

وتابع: "لسنا الفائزين الوحيدين. الفائز هو تركيا. أمتنا بكل أطيافها فازت".

تحتفل تركيا بالذكرى المئوية لتأسيسها هذا العام.

في سياق متصل، قال أردوغان: "الإرهابي الذي قتل 51 من إخواننا الأكراد في ديار بكر هو سيلو (صلاح الدين دميرطاش، الزعيم الكردي المسجون)".

وقبل وقت سابق وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، خطابا إلى مناصريه من مدينة إسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وأكد أردوغان: سنعمل على عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم.. العودة الآمنة للاجئين السوريين لبلادهم جزء من مسؤوليتنا.. التضخم مشكلة عاجلة لكن حلها ليس بالأمر الصعب.. سننحي الخلافات جانبا ونركز على القيم والأحلام الوطنية".

وتابع: قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا.. يجب أن نركز على الوحدة وتحقيق أهدافنا.


وقال أردوغان: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

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