زراعة 14 ألفا و497 شجرة بشوارع وميادين أبو المطامير بالبحيرة (صور)

قام اللواء محمد عيسى عمار _ رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة ويرافقه المهندس شريف الأصور - مدير قسم التشجير بمتابعة أعمال التشجير بشوارع المدينة وأعمال غسيل الأرصفة وقص وتقليم الأشجار وري الأشجار، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

مبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة،فيتو



فقد تم زراعة 259 ألفا و846 شجرة مثمرة وغير مثمرة بمدن ومراكز المحافظة، منهم 14 ألفا و497 شجرة بمركز ومدينة أبو المطامير

ويأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان.

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وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بمتابعة أعمال زراعة وتشجير الجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أعمال زراعة ورى المزروعات بشارع مضرب الأرز لإضفاء الطابع الجمالي على المدينة.

ويأتي إستمرارًا لمتابعة مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



وأيضا يأتي طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي لتوفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة وتسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة على مراحل لزراعتها بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

مبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة،فيتو



وذلك على النحو التالى ( 34850 شجرة بدمنهور - 40000 شجرة بكفر الدوار - 34300 شجرة بحوش عيسى - 12200 شجرة بالرحمانية - 23400 شجرة بأبوحمص - 22900 شجرة بإيتاي البارود - 22400 بالدلنجات - 23300 بكوم حمادة - 12050 ببدر - 12300 بالمحمودية - 22000 أبو المطامير - 12000 بادكو - 12000 برشيد - 16600 بشبراخيت).

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030 م.