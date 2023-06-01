الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

فيلم شوجر دادي يحقق مليونين و100 ألف جنيه بأول أسبوع عرض بالسينمات

فيلم شوجر دادي، فيتو
فيلم شوجر دادي، فيتو

حقق فيلم “شوجر دادي” مليونين و100 ألف جنيه في شباك التذاكر المصرية في أول أسابيع عرضه.

 

قصة فيلم شوجر دادي 

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

فيلم شوجر دادي 

الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

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ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

وتُعد ليلى علوي، من أبرز نجوم الشاشة المصرية، إذ دخلت المجال الفني منذ نعومة أظفارها من خلال برامج الأطفال في الإذاعة، وبعد تخرجها في كلية التجارة، اكتشف موهبتها الفنان الكبير الراحل نور الشريف، الذي قدمها بدوره للمسرح، لتنطلق في مسيرة حافلة شاركت خلالها في ما يزيد على 160 عملًا فنيًّا تنوعت ما بين المسرح والسينما والتلفزيون. 

 

ومن أبرز أفلامها "زوج تحت الطلب"، و"إعدام ميت" 1985، "عصر الذئاب"، و"الحرافيش" 1986، "غرام الأفاعي" 1988، "المغتصبون"، و"جحيم تحت الماء" 1989، " الهجامة" 1992، "الرجل الثالث" 1995، "يا دنيا يا غرامي" 1996، "حلق حوش"، و"تفاحة"، و"المصير" 1997، "اضحك الصورة تطلع حلوة" 1998، "بحب السيما" 2004، "ألوان السما السبعة" 2007، "ليلة البيبي دول" 2008، "ماما حامل" 2021، وغيرها.

 

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ليلي علوي محمد محمود فيلم شوجر دادي قصة فيلم شوجر دادي

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