الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

بدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "كازابلانكا" وهذا موعد عرضه

كازابلانكا، فيتو
كازابلانكا، فيتو

كشفت الشركة المنتجة عن بدء التحضيرات لتصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من فيلم "كازابلانكا" والذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن المصريين والعرب.. فيما تقرر عرضه بدور العرض السينمائي فى صيف 2024.

 

فيلم كازابلانكا 

و فيلم كازابلانكا هو يتنمي إلى فئة أفلام الأكشن.. عُرض الجزء الأول عام 2019، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، ومن بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وإياد نصار، وخالد ارغنش، وعمرو عبد الجليل، ولبلبة، وأحمد داش، ومحمود البزاوي.

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وكان  حقق الفيلم أعلى الإيرادات في موسم عيد الفطر 2019. وهذا الفيلم هو التعاون الثاني بين المخرج بيتر ميمي وأمير كرارة بعد فيلم حرب كرموز.


و تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء عمر المر، عرابي، رشيد يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق علي أنفسهم هجامين البحر، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على سفينة في وسط البحر بداخليها سيارة بها شحنة ألماس كبيرة، ولكن عرابي يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، ويتم القبض على عمر المر، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

الفنان أمير كرارة

على جانب آخر.. ينتظر الفنان أمير كرارة عرض فيلم الجديد والذي يحمل اسم “البعبع” وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار لايت أكشن ويجسد الفنان أمير كرارة خلال الأحداث شخصية رجل يدعى سلطان كان مجرمًا لكنه تاب  ويواجه مع صديقه محمد عبد الرحمن (توتا) الذي يجسد شخصية تحمل اسم  سوكا  العديد من المواقف الكوميدية، فيما تجسد ياسمين صبري شخصية طبيبة صيدلانية  تلتقي بأمير كرارة خلال أحداث العمل وتجمعهما عدة مواقف.

 

ويضم فيلم البعبع بجانب أمير كرارة  وياسمين صبري مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من أبرزهم؛ باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور وعباس أبو الحسن..

 

وكانت آخر أعمال أمير كرارة هو مسلسل “سوق الكانتو” الذي نافس به خلال موسم رمضان الدرامي المنقضي، حيث شاركه بطولته مي عز الدين وتم عرضه على شاشة قناة dmc، ولم يحقق المسلسل النجاح المعتاد لمسلسلات أمير كرارة.

ومسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى..

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول حقبة زمنية قديمة، قبل قرابة الـ100 عام وتأخذك القصة للزمن الجميل، ويجسد أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل بائع "سريح".

وتضمن الأحداث نشوب معركة بين أمير كرارة، وبائعي سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول إلى بلطجي ويجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة بوسط البلد. 

وكشف الكاتب والسيناريست هاني سرحان، مؤلف مسلسل “سوق الكانتو”، أن أحداث المسلسل، تستند إلى أحداث ووقائع حقيقية، وذلك خلال تصريحات إعلانية، موضحًا أن المشروع كفكرة، كان صعب منذ بدايته، وتحديًا لكل القائمين عليه.

وأوضح سرحان أن سوق الكانتو هو “سوق البالة”، مضيفًا إنه كان يرغب في كتابة مسلسل عن الوكالة، ثم جذبته فكرة الكتابة عن “الكانتو”، وخاصة أنه يضم العديد من الأحداث التي استفزته للكتابة عنها.

وأشار كاتب المسلسل، إلى أنه مشغول بالتراث الشعبي المصري بشكل خاص، وأنه يستمتع بالبحث والتدقيق حتى يقدم عملًا مستندًا إلى أحداث حقيقية.

وعن تعاونه مع المخرج حسين المنباوي للمرة الثالثة بعد مسلسلات “لمس أكتاف” و"الفتوة"، قال هاني سرحان:""حسين مخرج كبير ويهتم بكل التفاصيل، بيذاكر معي ونتحدث عن القصة، والمشاهد، وعلى المستوى الشخصي أستمتع بالعمل معه".

وأكد هاني سرحان علي أن التعاون الأول له مع الفنانين أمير كرارة ومي عز الدين، كان ممتعا، مؤكدًا أنهم أحبوا الأدوار التي يقدمونها، والتي تشهد تطورات على مدار أحداث المسلسل الرمضاني.

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