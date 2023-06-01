الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

منتخب مصر، كواليس الاستعداد لمواجهة غينيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

 

 

منتخب مصر،أكد محمد خالد غرابة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن معسكر الفراعنة سينطلق في القاهرة يوم 10 يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، وسيتم السفر إلى المغرب يوم 12، وقبل المباراة بـ48 ساعة فقط، مشيرا إلى أن الجهاز الفني فضل التدريب في القاهرة لمدة يومين، ثم السفر للمغرب والعودة يوم 15.

محمد خالد غرابة مدير المنتخب الوطني

 

وقال غرابة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد المغربي، ولاعبي الفريق سينضمون لمعسكر منتخب مصر عقب لقاء الاياب في المغرب.

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وأضاف: سيتم الاعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية من اللاعبين المحليين يوم 7 يونيو، وهناك متابعة لحالة المصابين طارق حامد وتريزيجيه، ولذلك لم نقم بإرسال استدعاء للعناصر المصابة، وتم الاعلان عن المحترفين الجاهزين للمباراة.

وواصل: منتخب غينيا سيتواجد في المغرب مبكرًا، وسيخوض مباراة ودية هناك، واخترنا مواجهة جنوب السودان من أجل التصنيف.

وزاد: خاطبنا الكاف لمعرفة موعد مباراة غينيا، من أجل خوض مباراة ودية لتحسين تصنيف المنتخب، وراسلنا الكاف وغينيا أكثر من مرة لمعرفة الموعد النهائي للمباراة، ولكن لم نتلقى ردود، ولذلك بعدما تم تحديد الموعد لم نستطع الاتفاق على مباريات ودية سوى مع جنوب السودان، لاننا اخترنا نفس الفرق التي لعبت في نفس مواعيد مصر، كما أنهم سيلعبون في مصر، لذلك كانت فرصة لنا لمواجهتهم وديا.

وأكمل: الكاف وضع نهائي افريقيا يوم 11 يونيو في المغرب، ولاعبو الاهلي سيتدربون لمرة واحدة فقط معنا في المغرب، وكل المنتخبات قامت بترتيب اوضاعها مبكرا، ورؤية روي فيتوريا ستكون حاسمة بالنسبة لبعض اللاعبين في خوض المباراة الودية.

وأردف: نتلقى عروض من خلال شركات تسويق لخوض مباريات ودية، لا نعمل سوى بخطابات رسمية تصل إلى اتحاد الكرة بوجود عرض لمواجهة منتخب مُحدد، ولا أتعامل مع الاتصالات الشفوية. سوف نتفاوض على وجود مباريات ودية في شهر سبتمبر القادم وفق طلبات الجهاز الفني.

واستطرد: نسعى لتحسين التصنيف، قبل قرعة أمم افريقيا نتواجد في المركز الخامس وهناك 4 نقاط فارق مع الجزائر، من أجل التواجد على رأس مجموعة في البطولة. وآخر تصنيف للكاف سيكون 1 أكتوبر القادم، وقرعة كأس العالم يوم 12 يوليو.

وتابع: نسعى للحفاظ على تصنيفنا في شهر يونيو وسبتمبر من أجل التواجد على رأس المجموعة في امم افريقيا، وفيتوريا يتابع كل شئ عن الدوري المصري، وهو يشيد دائما بكواليتي اللاعب المصري، لدينا خامات جيدة وعناصر واعدة في الكرة المصرية وهم محل إشادة كبير من المدرب البرتغالي، ونريد توفير بعض الأمور للاعبين لكي يظهروا بشكل جيد منها الملاعب.

وأوضح: نقوم بعمل قائمة كبيرة من اللاعبين تضم 40 لاعبا، يكون الاختيار من بينهم لمنتخب مصر، والمدير الفني هو من يحدد عدد اللاعبين، وأي مفاجآت في القائمة ستكون من اختيار فيتوريا، وحال الفوز على غينيا سنضمن الصعود، ويتبقى لنا مباراة هنا في مصر أمام أثيوبيا. ونتمنى استمرار الفوز فى المباريات القادمة.

وأتم: اعتقد ان ملعب مباراة غينيا ومصر في المغرب يستوعب 30 ألف مشجع، ولكن لن يكون هناك حضور كثيف.

7 محترفين في معسكر منتخب مصر

وأعلن  الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.
وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.

ومن المقرر، أن يعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المحليين في الاسبوع الأول من يونيو الجاري.

 

موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار. 

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

 

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط 

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط  .

 

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