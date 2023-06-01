شيحة: أعتذر للوسط الرياضي.. لم ننسحب حتى لا نخسر نقاط

الإسماعيلي، أكد محمد شيحة نائب رئيس لجنة إدارة الإسماعيلي، إن عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للمقاولون العرب على حد تعبيره كانت سببًا في المشهد الذي حدث خلال المباراة.

وقال محمد شيحة لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد:" لن أتحدث عن النتيجة ولكني أريد التحدث عن العدالة.

وأردف: اعتذر للوسط الرياضي عن تلك المشهد ولكني تواجدت في أرض الملعب لحماية اللاعبين.

وتابع: طالبت الحكم بالعدالة وطلبت منه أن يعطي لي حقي فقال لي إن حكم الفار تطابق قراره مع قراري فمن غير المنطقي أن أذهب إليه.

وأفصح: لم ننسحب حتى لا نخسر نقاطًا، "احنا مش ناقصين".



وأضاف: محلل الأداء الخاص بالإسماعيلي أكد أن الكرة ليست ركلة جزاء واللاعبين تأكدوا بعد مشاهدة اللقطة انها ليست خطأ ومن هنا بدأ الاعتراض.

وأتم: متقبل أي عقوبة وأعتقد أن الاعتذار جزء من الحل.

وانتهت مباراة المقاولون مع الإسماعيلي 2-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أهداف مباراة المقاولون والاسماعيلي

تقدم عمر سافيولا بالهدف الأول لفريق المقاولون بالدقيقة 17 وتعادل الإسماعيلي عن طريق فراس شواط بالدقيقة 42 ثم أضاف جون أوكلي هدف المقاولون الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 79 وتعادل محمد الشامي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 109 من عمر اللقاء.

ترتيب المقاولون والإسماعيلي

وبهذه النتيجة يواصل المقاولون احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

وتوقفت مباراة المقاولون والاسماعيلي في الدقيقة 60 لاعتراض الجهاز الفني ولاعبي الإسماعيلي على احتساب ركلة جزاء ثم عادت المباراة للاستكمال مع الدقيقة 79.

وأشهر الحكم محمد يوسف كارت أحمر لأحد أعضاء جهاز الإسماعيلي بسبب الاعتراض.

تراجع الإسماعيلي عن الانسحاب أمام المقاولون

وشهدت المباراة تراجع النادي الإسماعيلي عن قرار الانسحاب أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو وجهاز الفني للإسماعيلي، هددوا بالانسحاب من مباراة المقاولون العرب بسبب احتساب ركلة جزاء عليهم ضد محمد الشامي في أحداث الشوط الثاني في الدوري المصري لتتوقف المباراة أكثر من 15 دقيقة.

وخرج لاعبو الإسماعيلي من أرض الملعب اعتراضا على احتساب ركلة الجزاء لصالح المقاولون العرب.

وعاد لاعبو الإسماعيلي ونجح جون أوكلي في تسديد ركلة الجزاء واحراز هدف المقاولون الثاني في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

تشكيل المقاولون لمواجهة الإسماعيلي

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد علاء وأحمد الشيمي وعمر سافيولا وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة وجوزيف أوشايا وأمادو أنياص وجون أوكلي.

وتضم دكة بدلاء المقاولون أحمد عربي ومحمد سالم وعبدالرحمن خالد جبنة وفادي فريد ومحمد مجلي ومحمد شوقي غريب ولويس إدوارد ومحمد هاني تريكا وعمر فايد.

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تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

ويضم تشكيل الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي وباهر المحمدي ومحمد نصر وكريم عرفات ومحمد دسوقي وسيرجي أكا ومحمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وياو أنور وفراس شواط.

وتضم دكة البدلاء، محمد كوكو - أحمد محسن - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد مخلوف - كريم الديب - مروان حمدي - عمر الساعي - أبو بكر حمزة.

حكام مباراة المقاولون والإسماعيلي

وأدار لقاء المقاولون والإسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكمًا للساحة وأسامة عبداللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي الشهدي حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد عبد العزيز حكمًا مساعدًا للفيديو.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبد الله جمال.

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وسيرجي أكا.

خط الهجوم: محمد الشامي وفراس شواط وأبوبكر حمزة وياو أنور.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفاؤه.