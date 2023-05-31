الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

أمطار غزيرة على الحرم المكي وسط تحذيرات من سيول

أمطار في الحرم المكي،
أمطار في الحرم المكي، فيتو

هطلت أمطار رعدية غزيرة، اليوم الأربعاء، على العديد من المناطق في السعودية، بما في ذلك الحرم المكي، وسط تحذيرات رسمية من عواصف وسيول.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وذكر المركز، في بيان، أن "منطقة مكة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة".

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وتابع: "بينما من المتوقع هطول أمطار متوسطة وخفيفة تصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض".

فيما ناشدت السلطات السعودية مواطنيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وغردت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على تويتر، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار العواصف الرعدية المصحوبة بأمطار غزيرة على العديد من المناطق حتى الساعة 10 مساءً، وتشمل: مكة المكرمة، جازان، عسير والباحة.

بينما ذكر المركز الوطني للأرصاد في المملكة أن "الحالة المناخية تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم"، مبينًا أن عدم استقرار الطقس مستمر في هذه المناطق حتى الساعة 11 مساء اليوم.

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