قرار كاف يربك حسابات ميكالي في اختيار لاعبي المنتخب الأوليمبي

المنتخب الأوليمبي، تسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بتقليص عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب إلى 21 لاعبًا، في إرباك حسابات البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، خاصة أن القائمة يجب أن تضم ثلاثة حراس مرمى، وبالتالي فإن الخواجة سيكون مجبرا على الاعتماد على 18 لاعبا فقط خلال مباريات في البطولة، التي قد تمتد إلى 5 مباريات إذا نجح فى التأهل للمباراة النهائية.

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23 لاعبا في النسخة الماضية

كان الكاف قرر زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل فريق إلى 23 لاعبا في النسخة الماضية من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر عام 2019، بسبب انتشار جائحة كورونا وقتها، إلا أنه قرر إعادة الأمور إلى نصابها والالتزام بلائحة البطولة التي تقضي بوجود 21 لاعبا فقط، بعد إنتهاء جائحة كورونا.

ميكالي يغير استراتيجيته في اختيار اللاعبين

قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أجبر روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي، على تغيير إستراتيجيته في إختيار اللاعبين، وبات الخواجة مضطرا لاختيار اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز، للتواجد في قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب، خصوصا في لاعبي الوسط والدفاع، الذين يبذلون جهدا أكبر داخل الملعب.

أكد وائل رياض المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن اتحاد الكرة أنهى اتفاقه مع منتخبي غانا وغينيا، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب المصري خلال معسكر التدريبي المقبل، إستعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراتي المنتخب الأوليمبي أمام غانا وغينيا

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي يوم 15 يونيو المقبل موعدا للمباراة الأولى أمام منتخب غانا الأوليمبي باستاد الإسكندرية، على أن تقام المباراة الودية الثانية أمام منتخب غينيا أحد يوم 21 يونيو في العاصمة المغربية الرباط، في آخر تجارب المنتخب الأوليمبي الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

الإسكندرية تستضيف معسكر المنتخب الأوليمبي

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، مدينة برج العرب بالإسكندرية، لإقامة معسكر المنتخب الأوليمبي، المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، إستعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

موعد معسكر المنتخب الأوليمبي

وتابع المصدر، أن المعسكر المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، سيبدأ في برج العرب بالإسكندرية، وسيتخلله مباراة ودية دولية أمام غانا، على أن يستكمل المعسكر في المملكة المغربية التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ويتخلله مباراة ودية أخرى أمام منتخب غينيا.

الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، فيتو

ويلعب المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

منتخب مصر حامل اللقب

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد أن توج بالبطولة في آخر نسخة والتي جرت 2019 وأقيمت في القاهرة.

وكان يقود المنتخب الأوليمبي وقتها شوقي غريب كمدير فني، ونجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.