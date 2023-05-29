أسباب غياب ياسمين عبد العزيز عن الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

كشف السيناريست زينب عزيز عن سباب غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن فيلم “أولاد حريم كريم” المقرر عرضه قريبا وهو الجزء الثاني من الفيلم الشهير حريم كريم الذي عرض في عام 2005 وهو من بطولة الفنان مصطفي قمر ويشاركه البطولة عدد من النجوم.

غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم أولاد حريم كريم

وقالت زينب عزيز في تصريح خاص لفيتو:" الخطوط الدرامية في الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم لا يوجد فيها الخط الدرامي “لياسمين” نظرا لان قصة الجزء الثاني مختلفة تماما عن الجزء الأول، لذلك الخط الدرامي لياسمين مش موجود.

-إعلانات-

ياسمين عبد العزيز، فيتو

و أضافت:" ولكن الموضوع ليس له علاقة باعتذارات بعض النجوم كل القصة أن الحدوتة اختلفت تماما والجديد أن الشباب اللي هما أولاد حريم كريم هما اللي مساحتهم كبيرة.

وكانت كانت كشفت السيناريست زينب عزيز مؤلفة فيلم أولاد حريم كريم الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى قمر، ويشاركه البطولة عدد من النجوم عن تفاصيل “العمل” المقرر عرضه قريبا.

وقالت “زينب” في تصريح سابق لـ"فيتو": “معنى اسم فيلم “أولاد حريم كريم” هو أن البطولة مناصفة بين الأولاد والأهل الذين كانوا أبطال الجزء الأول من “الفيلم”، وهناك بعض الفنانين الذين ظهروا في الجزء الأول، مستمرين أيضا في الجزء الثاني، منهم داليا البحيري وخالد سرحان وبسمة وعلا غانم ومصطفى قمر دول اللي مكملين معانا في الجزء الثاني”.

مؤلفة “أولاد حريم كريم”: الحدوتة مختلفة عن الجزء الأول

وأضافت السيناريست زينب عزيز: “لأن الحدوتة الدرامية للجزء الثاني مختلفة كثيرا عن الجزء الأول، وبالتالي هناك أبطال غير مناسبين إنهم يكملوا معانا من الجزء الأول دراميا”، مشيرة: “لأن فيه ناس كتير سألتني عن طلعت زكريا الله يرحمه؛ هل هيكون هناك بديل له، وردا علي هذا السؤال الفنان طلعت زكريا لو كان ما زال على قيد الحياة كان لا يشارك في أحداث الجزء الثاني من الفيلم نظرا لأنها غير مناسب دراميا غفي قصة الجزء الثاني لأنها اختلفت، فبالتالي الأحداث لا تصلح أن نستكمل عليها من الجزء الأول”.

استمرار نجوم فيلم حريم كريم بالجزء الثاني

وأكملت "زينب": “والأبطال المستمرين معانا من الجزء الأول في فيلم “أولاد حريم كريم” مستمرين بقصص جديدة ومختلفة، فبالتالي عنوان الجزء الثاني من الفيلم “أولاد حريم كريم”، موضحة أن القصة مختلفة عن الجزء الأول تماما”.

وكشفت زينب عزيز عن انضمام كل من الفنانة بشرى والفنان عمرو عبد الجليل، بالجزء الثاني من الفيلم بأدوار مختلفة وجديدة تماما وليست امتدادا لأحداث الجزء الأول.

وبدأ فريق عمل فيلم "أولاد حريم كريم" البروفات النهائية مع المخرج علي إدريس استعدادا للتصوير بعد تعاقد عدد كبير من النجوم.. ومن المقرر أن يتم التعاقد بشكل رسمي مع باقي الأبطال خلال أيام.

فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) والمنتجة بشرى وبصفتها الممثلة عن الشركة وتتعاون الشركة مع شركة روتانا في التوزيع الخارجي.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين.. ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.