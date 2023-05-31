تعود لأكثر من 100 عام، تعرف على هدية الملك عبد الله للأمير الحسين في حفل زفافه

أهدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفافه بحضور قرابة 4 آلاف مدعو.

سيف من سيوف بني هاشم

والسيف الذي أهداه ملك الأردن لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبد الله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وصُنع السيف في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون، ونقش على السيف آية قرآنية كريمة من سورة آل عمران"إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ".

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أنغام وطنية في زفاف ولي العهد الأردني

ودخل الملك الأردني إلى المأدبة على أنغام وطنية وبتحية آلاف الحضور من أبناء المملكة، الذين شاركوا في الاحتفال بالأمير الحسين قبيل ساعات من الزفاف الملكي.

وبدأ العاهل الأردني كلمته بتحية الحضور، قائلا: "الله يمسيكم بالخير، وأهلا وسهلا فيكم في بيت كل الأردنيين"، مستطردا: "مضارب الهاشميين عامرة اليوم بوجودكم، أهلنا وعاشيرتنا، واليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم، وفرحتنا كملت بوجودكم معنا".

وتابع: "قبل 28 سنة ربنا أنعم عليً بالحسين، واليوم كلي فخر فيه، فخور بالحسين، بعزيمته وطموحه الكبير ببلده، وبمحبته وتفانيه لأهله".

وأكمل ملك الأردن حديثه عن الحسين: "اليوم بيكمل نص دينه وبيبدأ مرحلة جديدة من حياته، فطلبت منه وبطلب إنه يضل مخافة ربنا بين عيونه، وبدعيله بالخير والتوفيق في عائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة".

اختتم: "مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكل أبناء شعبنا على مشاركتنا هذه الفرحة، وإن شاء الله بيوتنا كلنا تضل عامرة بالمحبة والفرح".

وانطلقت احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وتستمر على مدار يومين، يشارك فيها الآلاف من أبناء الأردن وملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية، كما يحييها كوكبة من المطربين العرب.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تبدأ الاحتفالات بمأدبة عشاء في مضارب بني هاشم، مساء الأربعاء، يحضرها نحو 4 آلاف شخص من أمراء ووجهاء العشائر الأردنية وكبار الشخصيات من رجالات الدولة.

ويتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج بحضور الملك عبدالله ونجله العريس.

بينما تتجه الأنظار إلى قصر زهران في الأردن، الذي يحتضن مراسم الزفاف الخميس 1 يونيو 2023، على أن يتوجه العروسان بعد ذلك إلى قصر الحسينية محاطان بـ"الموكب الأحمر".

ومن المقرر أن يسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي تزينت بأعلام المملكة وغطتها مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، ليتاح للآلاف من أبناء الشعب المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب