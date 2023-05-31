الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

الأولى بإعدادية الإسكندرية: بحب لعبة الباليه ونفسي أدخل كلية الهندسة

فريدة خالد
فريدة خالد

قالت الطالبة فريدة خالد محمدعبد الفتاح  الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية إنها كانت تتوقع حصولها على الدراجات النهائية بعد رحلة من التعب والجهد فى المذاكرة طوال العام.

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وأكدت فريدة، أنها كانت تحرص على المذاكرة لجميع المواد بشكل يومي وباستمرار دون انقطاع مضيفة أنها كانت تحصل على جميع الدروس الخصوصية فى كل المواد الدراسية.

وأوضحت أنه على الرغم من ارتباطها بالمذاكرة اليومية فإنها تمارس لعبة البالية وتحرص على تنظيم الوقت لها ما بين المذاكرة واللعبة.

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وتابعت أن أسراتها كانت لها دور كبير في توفير أجواء مناسبة لها خلال فترات الدراسة والسعى وراء تحقيق أعلى الدرجات، مشيرة إلى أنها تأمل في الالتحاق بكلية الهندسة لاستكمال طريق النجاح.

واستكملت أن لحظة الإعلان عن أسماء الأوائل كانت نقطة تحول في المنزل من أفراح واحتفالات كبيرة بحصولها على الدرجات النهائية في جميع المواد.

 

وكان قد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم رفع النتيجة على الموقع 
www.alex_edu.com

وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت  الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

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