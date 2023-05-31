استعدادات التموين لعيد الأضحى المبارك بمحافظة قنا 

أكد احمد السيد عبد اللطيف مدير مديرية التموين بمحافظة قنا أنه تم وضع خطة لتوفير احتياجات المواطنين، خلال العيد، في إطار الإستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

الإستعادادت لعيد الأضحى

وقال إنه يتم توفير رصيد كافى من القمح طبقًا لبرنامج الطحن بالمطاحن ورصيد لايقل عن 3 ايام من الدقيق لدي المخابز البلدية، فضلا عن وضع خطة للرقابة على قطاع المخابز لضمان إنتاج خبر جيد مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

و أوضح أنه يتم تشكيل حملات يومية بالتعاون مع جميع الإدارات لمتابعة أرصدة الدقيق التمويني لدي المخابز البلدية وكذلك الفاخر الحر بالأسواق والتاكد من توافره بجانب متابعة المطاحن لانتاج دقيق مطابق للمواصفات المطلوبة ومتابعة أى شكاوى في انتاج الدقيق - توفير دقيق المستودعات وتوزيعه طبقا للبرنامج.

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وقال عبد اللطيف أنه يتم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتوفير رصيد كافى من السلع الاساسية وتوزيعها على البقاليين و مشروع جمعيتي من الأصناف الأساسية من سكر - ارز - زيت بالاضافة إلى الأصناف الأخرى بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

توفير اللحوم بقنا

ولفت عبد اللطيف، إلى أنه يتم توفير اللحوم المستوردة داخل منافذ الشركة المصرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثابتة والمتحركة، وكذلك الدواجن، بالاضافة الي إقامة 13 شادرا إلي مستوي المحافظة لبيع اللحوم البلدية والأضاحي باسعار اقل من مثيلاتها في السوق .

ولفت إلي أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين والصحة والتجارة الداخلية والطب البيطرى بتكثيف المرور على الأسواق للتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، بالإضافة إلي متابعة تجار التموين ومشروع جمعيتى من قبل المكاتب التموينية والإدارات التمويلية التابعة للمديرية للتأكد من الاعلان عن وصول السلع التموينية والاسعار ومطابقة الأرصدة الموجودة لدى التجار مع الموجود على ماكينة الصرف للمواطنين.

توفير البنزين والسولار بقنا

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، قال عبد اللطيف أنه يتم توفير رصيد كافي من البنزين السولار بالإضافة إلي اسطوانات البوتاجاز من المستودعات بالتنسيق مع مصنع التعبئة، فضلًا عن تشكيل غرفة بالمديرية والإدارات التموينية التابعة لها طوال اليوم على أن تكون على اتصال دائم بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوزارة.

المخزون الإستيراتيجي من السلع

من جهته، قال رفعت عبد العظيم مدير عام المبيعات بالشركة المصرية لتجار الجملة فرع قنا، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي نحو 3 اشهر، حيث يتم توفير 31 سلعة ضمن المنظومة التموينية.

وأوضح أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تمتلك 25 فرع جملة ونصف جملة بمحافظة قنا منها 8 افرع مميكنة و5 تجزئة و12 جملة، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بها يوميًا، تتضمن 4 أطنان من السكر الحر بكل فرع بالإضافة إلى 4 أطنان أرز ونحو 100 كرتونة زيت طعام.

اضاف عبد العظيم أنه يتم أيضا ضخ 8 رؤس ماشية سودانية يوميا بواقع واحد لكل فرع وطرحه للمواطنين بسعر 195 جنيها للكيلو مع تخصيص 4 كيلو لكل مواطن، بجانب الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها.

ولفتت إلي أن الفترة القادمة ستشهد زيادة معدلات الضخ اليومية من اللحوم استعدادا لعيد الاضحى المبارك مع إقامة شوادر لبيع العجول الحية بسعر 150 جنيها لكيلو القائم وكذلك الخراف البلدية بسعر 170 جنيها، بالإضافة إلي الخضروات بكافة أنواعها بأسعار أقل من الأسواق.