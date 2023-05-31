نهائي الدوري الأوروبي، ديبالا يكرر إنجاز ميسي وكريسبو

نهائي الدوري الأوروبي، يلتقي فريق إشبيلية الإسباني مع نظيره روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

ويدخل إشبيلية المباراة وعينه على اللقب ولا شيء غيره، خاصة أن الدوري الأوروبي هي البطولة المفضلة لنادي إقليم الأندلسي.

رقم ديبالا وتكرار إنجاز ميسي وكريسبو

تمكن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك إشبيلية، خلال المباراة المقامة حاليا بملعب بوشكاش أرينا، بنهائي الدوري الأوروبي.

سجل النجم الأرجنتيني الهدف الأول في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة من مانشيني من منتصف الملعب في عمق الدفاع، ليتوغل داخل المنطقة ويسدد الكرة بشباك الحارس ياسين بونو.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن ديبالا هو أول لاعب أرجنتيني يتمكن من تسجيل هدف في نهائي أوروبي، منذ هدف ليونيل ميسي مع برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم (2010-2011).

وأضافت أن ديبالا يعد أيضا أول أرجنتيني يسجل هدفا بنهائي الدوري الأوروبي سواء بالمسمى القديم أو الحديث، منذ هدف كريسبو مع بارما في نهائي 1999.

أرقام حول نهائي الدوري الأوروبي

إشبيلية هو أكثر نادي توج بالدوري الأوروبي في تاريخ المسابقة برصيد 6 ألقاب.

ولم يحدث من قبل أن وصل إشبيلية للنهائي وخسر البطولة، فخلال 6 نهائيات خاضها حقق الألقاب الستة.

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وعلى مستوى النهائيات التي جمعت فرقا من إسبانيا ضد نظيرتها الإيطالية، كانت البداية في موسم (1976-1977)، بين يوفنتوس وأتلتيك بيلباو، وحقق فريق السيدة العجوز اللقب، وحينها كان النهائي يقام بنظام الذهاب والإياب.

وجاء النهائي الثاني، موسم (2019-2020)، وجمع إشبيلية بإنتر ميلان، وحقق الأندلسيون اللقب بالفوز بنتيجة (3-2)، وهو اللقب السادس والأخير لإشبيلية حتى الآن.

خاض إشبيلية مواجهة أوروبية واحدة فقط ضد روما طوال تاريخ كلا الفريقين.

وتلك المواجهة كانت في ثمن نهائي الدوري الأوروبي لموسم (2019-2020)، والتي أقيمت خلف الأبواب المغلقة بسبب وباء كورونا في تلك الفترة.

وحقق إشبيلية الانتصار بهدفين دون رد، من توقيع يوسف النصيري وسيرجيو ريجيليون، واستمر مشوار الفريق الإسباني في البطولة حتى حقق اللقب.

يدخل خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لإشبيلية المباراة، بتحد تاريخي له، حيث لم يسبق له من قبل خوض أي نهائي أوروبي، حيث كانت تجاربه السابقة مع أندية وسط الليجا وفي الدرجة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، هناك البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق من قبل 5 ألقاب أوروبية مع العديد من الأندية، وكان آخر لقب أوروبي له الموسم الماضي مع روما حين توج بدوري المؤتمر.

إشبيلية، فيتو

مواجهات مورينيو ضد مينديليبار

وواجه مينديليبار مورينيو من قبل في 4 مباريات، لم يذق فيها طعم الانتصار على البرتغالي.

وتعرض مينديليبار للهزيمة في 3 مباريات بنتائج كارثية، بينما خرج بتعادل سلبي وحيد.

تلك المواجهات حين كان مينديليبار مدربا لأوساسونا ومورينيو مع ريال مدريد، والمباراة الأولى انتهت بنتيجة (7-1)، والثانية (5-1)، وحضر التعادل السلبي في الثالثة، وفاز "شبيشيال وان" بآخر المواجهات بنتيجة (4-2).

تشكيل إشبيلية وروما

تشكيل روما ضم:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: مانشيني، كريس سمالينج، إيبانيز.

الوسط: زكي سيليك، كريستانتي، ماتيتش، سبينازولا.

الهجوم: ديبالا، بيليجريني، تامي أبراهام.

وضم تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نافاس، بادي، جوديلي، أليكس تيليس.

الوسط: فيرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، توريس، بريان جيل.

الهجوم: يوسف النصيري.