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رياضة

نهائي الدوري الأوروبي، تشكيل مباراة إشبيلية ضد روما

إشبيلية وروما، فيتو
إشبيلية وروما، فيتو

نهائي الدوري الأوروبي، أعلن جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، وخوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية الإسباني، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

تشكيل إشبيلية وروما 

تشكيل روما ضم:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: مانشيني، كريس سمالينج، إيبانيز.

الوسط: زكي سيليك، كريستانتي، ماتيتش، سبينازولا.

الهجوم: ديبالا، بيليجريني، تامي أبراهام.

وضم تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

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الدفاع: نافاس، بادي، جوديلي، أليكس تيليس.

الوسط: فيرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، توريس، بريان جيل.

الهجوم: يوسف النصيري.

 

إشبيلية وروما، فيتو 

رقم تاريخي ينتظر نافاس نجم وقائد إشبيلية 

بات الإسباني المخضرم، خيسوس نافاس نجم وقائد إشبيلية، أمام فرصة جديدة لتوسيع سجله من الألقاب بكأس أخرى لبطولة الدوري الأوروبي، حينما سيواجه فريقه إشبيلية نظيره روما الإيطالي.

ويسعى خيسوس نافاس للقب الرابع له في الدوري الأوروبي والـ13 في مسيرته الطويلة والناجحة ما بين النادي الأندلسي إشبيلية ومانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

فالجناح الأيمن الذي تحول مؤخرا للعب كظهير، البالغ من العمر 37 عاما، يمتلك في جعبته الكثير من الِألقاب المميزة أبرزها كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وأمم أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا، إضافة للقب البريميرليج مع السيتي في 2014 وكأس الرابطة مرتين في 2014 و2016.

لكن نافاس، الذي نشأ كلاعب داخل جدران النادي الأندلسي، بإمكانه إضافة اللقب الثامن له مع إشبيلية الذي قضى معه حقبتين تخللتهما فترة احترافه في إنجلترا مع مانشستر سيتي لأربع سنوات (2013-2017).

وخاض نافاس الأربعاء الماضي أمام إلتشي (1-1) بالليجا مباراته الرسمية رقم 651 ليصبح اللاعب الأكثر ارتداء لقميص إشبيلية، ولم ينجح في زيادة هذا الرقم يوم الأحد أمام ريال مدريد بسبب عقوبة الإيقاف مباراة لتراكم البطاقات الصفراء، لكنه سيوسع هذا الرقم اليوم الأربعاء في العاصمة المجرية.

ويتصدر النجم الإسباني المخضرم القائمة متفوقا على بابلو بلانكو (415 مباراة)، صاحب الرقم الذي تخطاه نافاس في ديسمبر 2017، ليمتلك الآن 471 مباراة في الليجا و65 في كأس الملك و64 في الدوري الأوروبي و43 في دوري الأبطال و5 في السوبر الإسباني و3 في السوبر الأوروبي.

وساهم هذا المعدل المدهش من المباريات مع إشبيلية في تتويج خيسوس نافاس بـ7 ألقاب، الأول في 2006 حينما توج الفريق الأندلسي بلقبه الأول فيما يسمى وقتها ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي بهولندا.

وبعدها أضاف لقبي كأس الملك في 2007 و2010، وكأس السوبر الإسباني في 2007 وكأس السوبر الأوروبي في 2006 قبل أن يضيف كأس الاتحاد الأوروبي مجددا في 2007، وبعدها لقب الدوري الأوروبي (المسمى الجديد) في 2020 بكولن (ألمانيا) على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

ويخوض نافاس، الذي أصبح رمزا حقيقيا لإشبيلية، النادي الذي يفخر باسمه بوضعه في جدارية على الواجهة الرئيسية لملعب رامون سانشيز بيثخوان، تحدي رفع كأس بطل الدوري الأوروبي مرة أخرى كقائد لناديه الذي يعشقه منذ الصغر وهذه المرة تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار. 

نهائي الدوري الأوروبي، رقم تاريخي ينتظر نجم إشبيلية أمام روما

نهائي الدوري الأوروبي، أبرز العناصر في صفوف إشبيلية وروما

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