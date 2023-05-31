الدوري المصري، أسامة فيصل رجل مباراة البنك الأهلي والداخلية

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اختيار اللاعب أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي، لتتويجه بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية التي انتهت قبل قليل على استاد القاهرة الدولي، وحسمها البنك الأهلي لصالحه بثلاثة أهداف مقابل أهداف.

وتألق أسامة فيصل بشكل لافت خلال المباراة وسجل هدفي فريقه الثاني والثالث في مرمى عماد السيد حارس الداخلية.

وفاز نادي البنك الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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أهداف مباراة البنك الأهلي والداخلية

سجل ثنائية البنك الأهلي في الشوط الأول كل من محمود قاعود عن طريق تصويبة غيرت اتجاهها لتخدع عماد السيد حارس مرمى الداخلية قبل أن يسجل أسامة فيصل الهدف الثاني عن طريق تصويبة قوية، ثم قلص الداخلية الفارق عن طريق ركلة جزاء نفذها سمير فكري، ثم سجل أسامة فيصل الهدف الثالث للبنك الأهلي، لتنتهي المباراة بنتيجة 3 / 1 لصالح البنك الأهلي.



تشكيل البنك الهلي أمام الداخلية

وكان بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

أحمد صبحي _ أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد

ترتيب البنك الأهلي والداخلية

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 11 برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

وغاب كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى، عن مباراة فريقه أمام الداخلية فى الدورى الممتاز، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، ويخوض برنامجًا علاجيًا حاليًا تحت إشراف طبيب الفريق.

ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر الفريق هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف.



حكام مباراة البنك الاهلي والداخلية

وأعلن اتحاد الكرة حكام مباراة البنك الأهلي والداخلية على أن يديرها أحمد الغندور حكم ساحة - ومحمد عزازي ومحمود دين حكمي مساعد، وأحمد نادر عباس حكم رابع، ومحمد علاء هاشم، وعمر فتحي حكمي للفار.

ترتيب الدوري المصري، وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي جمعتهما، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 50 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.