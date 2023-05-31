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ثقافة وفنون

علي الهلباوي يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي 13 يونيو

بوستر حفل علي الهلباوي،
بوستر حفل علي الهلباوي، فيتو

يحيي الفنان علي الهلباوي حفلا غنائيا مميزا وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو المقبل، وذلك على خشبة قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك. 

حفل علي الهلباوي في ساقية الصاوي

ويقدم علي الهلباوي رفقة فرقته خلال الحفل باقة متنوعة من الأغانى الدينية والموشحات، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبي"، وغيرهم.

علي الهلباوي

يشار إلى أن  الفنان علي الهلباوي هو إبن المنشد الديني الشيخ “محمد الهلباوي”، والذى بدأ الغناء عن عمر 17 عامًا، مع فرقة “الهلباوي” ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدره ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، وقد نجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

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