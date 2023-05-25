خالد الجندي يتحدث عن حقوق الإنسان في القرآن والشريعة الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن الشخص الذي لا يستطيع التفرقة بين الفتح والضم والكسر والسكون خلال قراءة القرآن يتعرض لمشاكل خلال القراءة ولن يفهم المعنى المقصود من بعض المصطلحات، مطالبا بتعليم الأجيال الصغيرة للغة وقراءة القرآن.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "ذكر كلمة السَلَم بفتح اللام فهي أكثر كلمة فيها إهانة في اتفاق السلام وذكرت خمس مرات في القرآن، فالقرآن قال في هذه الحالة لو حصل هذا الكلام لا تعدى على عدوك لأنه سلم نفسه وهو في حالة الاستسلام لا يجوز الاعتداء على المستسلم".

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حقوق الانسان في القرآن والشريعة الاسلامية

وأوضح: "لا يجوز الاعتداء على المستسلم أو المهزوم أو المهان ودي من حقوق الانسان في القرآن والشريعة الاسلامية، كلمة السلام ذكرت في القرآن سبع مرات وتدل على الامن والطمأنينة"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلً".

وفي سياق آخر قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يستعد لرد الهجمة العنترية من جماعة أعداء الصلاة على النبي، لافتا إلى أن سيقدم اليوم الخميس حلقة استثنائية عن سيدنا النبي، ويوضح خلالها فضل الصلاة على النبي.

فضل الصلاة على النبي

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "هنقدم كل الأدلة على ثواب العمل العظيم الصلاة على النبي محمد وبركتها التى تعم على البلاد والعباد".



وكانت أصدرت وزارة الأوقاف تعميما إلى جميع المديريات على مستوى المحافظات بشأن الصلاة على الرسول عليه السلاة والسلام.

ونص خطاب الأوقاف على أن: حبا وكرامة لسيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة عن فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم".



وتطبيقا لموضوع خطبة الجمعة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

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