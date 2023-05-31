الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مساعد رئيس جمهورية قرغيزيا يستقبل أسامة الأزهري (صور)

مساعد رئيس جمهورية
مساعد رئيس جمهورية قرغيزيا يستقبل الدكتور أسامة الأزهري

استقبل سيونبيك كيسمنبيتوف، مساعد رئيس جمهورية قرغيزيا الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف في مكتبه اليوم الأربعاء، في رئاسة الجمهورية في العاصمة (بيشكك) عاصمة جمهورية قرغيزستان، بحضور مفتي قرغيزيا المفتي ضمير راكاييف وعدد من الشخصيات.

زيارة أسامة الأزهري  لجمهورية قرغيزيا

ورحب مساعد رئيس الجمهورية بالدكتور أسامة الأزهري، وبلغه السلام والترحيب من السيد الرئيس صدير جباروف رئيس جمهورية قرغيزيا، وأن هناك روابط كثيرة بين شعبي قرغيزيا ومصر.

-إعلانات-

وألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة أعرب فيها عن شكره العميق لسيونبيك كيسمنبيتوف، مساعد السيد رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال والترحيب، وطلب منه إبلاغ السلام والتقدير العميق إلى الرئيس صدير جباروف رئيس جمهورية قرغيزيا.

وأشار الأزهري إلى أن هناك روابط عريقة وعظيمة بين شعبي مصر وقرغيزيا، ويكفي أن تخرج أرض قرغيزيا الإمام السرخسي إمام المذهب الحنفي في الفقه، وأن من أعظم الروابط بين البلدين هو الأزهر الشريف، الذي تخرج فيه عدد من علماء قرغيزيا، على رأسهم مفتي قرغيزيا  الشيخ ضمير راكاييف الذي يحضر هذا الاجتماع.

الأزهري يلقي كلمة افتتاحية بالمؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب

وفي وقت سابق استقبل مفتي قرغيزستان  الشيخ ضمير راكاييف في مكتبه الدكتور أسامة الأزهري، في جلسة علمية يحضرها نائب المفتي الأول الشيخ سميع الله، والنائب الثاني للمفتي الشيخ حسن سيرغابايف، وعدد من أعضاء المجلس العلمي القرغيزي، على رأسهم الشيخ جوروباي تشيرغازي الأزهري أحد نواب المفتي أيضا.

كان الدكتور أسامة الأزهري  قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية في (المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب من مختلف الأديان والحوار بين الأديان) بحضور نائب رئيس جمهورية داغستان رمضان جعفروف.

حضر المؤتمر أيضا وزير القوميات وشئون الأديان السيد إنريك سليم مسلموف، والمفتي كامل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان، وخمسة من العلماء المفتين من عدة جمهوريات من روسيا الاتحادية، وبحضور ممثلي عدة أديان مختلفة.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري في كلمته إلى أهمية التعاون بين كافة أبناء الأديان بما يضمن الاحترام المتبادل، وعدم التعدي أو الظلم لأحد، وبما يحقق حفظ الأنفس، واستقرار الأوطان، وقدم الدكتور أسامة الأزهري شكره إلى داغستان على حسن الاستقبال والضيافة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جمهورية قرغيزيا لدكتور أسامة الأزهري الأزهر الشريف قرغيزستان زيارة أسامة الأزهري لجمهورية قرغيزيا رئيس جمهورية قرغيزيا مفتي قرغيزيا أسامة الأزهري

مواد متعلقة

مفتي قرغيزستان يلتقي الدكتور أسامة الأزهري على هامش زيارته للبلاد ( صور)

أسامة الأزهري يشارك في مؤتمر تنمية الشباب بجمهورية داغستان

أسامة الأزهري يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد داغستان (صور)

مفتي كازاخستان يهدي أسامة الأزهري زي "الشابان" تقديرًا لزيارته للبلاد (صور)

الأكثر قراءة

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل

قائمة أسعار السلع التموينية بداية من الشهر الجديد

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

الحكومة تزف بشرى سارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة بحري بعد الجولة الـ 28

ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص أعلى المحور

Advertisements

منوعات

المزيد

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

تحديد مكونات عطر عمره 2000 عام

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023

المزيد

انفوجراف

مخاطر مشاركة المكياج ومستحضرات التجميل بين السيدات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لا يجوز وصف الشهيد بالميت

متى صيام يوم عرفة 2023؟

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية