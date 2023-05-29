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أخبار مصر

مفتي قرغيزستان يلتقي الدكتور أسامة الأزهري على هامش زيارته للبلاد ( صور)

زيارة أسامة الأزهري
زيارة أسامة الأزهري إلي جمهورية قرغيزيا، فيتو

وصل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف إلى جمهورية قرغيزيا قادما إليها من داغستان بعد انتهاء جولته فيها.

زيارة أسامة الأزهري إلى جمهورية قرغيزيا 

واستقبل مفتي قرغيزستان  الشيخ ضمير راكاييف في مكتبه الدكتور أسامة الأزهري، في جلسة علمية يحضرها نائب المفتي الأول الشيخ سميع الله، والنائب الثاني للمفتي الشيخ حسن سيرغابايف، وعدد من أعضاء المجلس العلمي القرغيزي، على رأسهم فضيلة الشيخ جوروباي تشيرغازي الأزهري أحد نواب المفتي أيضا.

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الأزهري يلقي كلمة بالمؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب

كان الدكتور أسامة الأزهري  قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية في (المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب من مختلف الأديان والحوار بين الأديان) بحضور نائب رئيس جمهورية داغستان رمضان جعفروف.

حضر المؤتمر أيضا وزير القوميات وشئون الأديان السيد إنريك سليم مسلموف، والمفتي كامل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان، وخمسة من العلماء المفتين من عدة جمهوريات من روسيا الاتحادية، وبحضور ممثلي عدة أديان مختلفة.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري في كلمته إلى أهمية التعاون بين كافة أبناء الأديان بما يضمن الاحترام المتبادل، وعدم التعدي أو الظلم لأحد، وبما يحقق حفظ الأنفس، واستقرار الأوطان، وقدم الدكتور أسامة الأزهري شكره إلى داغستان على حسن الاستقبال والضيافة.

ووصل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف الجمعة الماضة إلى جمهورية داغستان.

وعقب وصوله إلى العاصمة (محج قلعة) عاصمة داغستان ألقى درس الجمعة وخطبة الجمعة في (المسجد المركزي) وهو المسجد الرسمي والأكبر في جمهورية داغستان، وتم ترجمة درس الجمعة فوريا إلى اللغة الروسية، وكان المترجم الشيخ محمد رسول مساعد مفتي داغستان وإمام المسجد المركزي على مدار عشرين سنة.

وكان قد اختتم الدكتور أسامة الأزهري فعاليات رحلته إلى تتارستان بمحاضرة لطلبة الماجستير والدكتوراه بأكاديمية بولغار.

وعقد بعد المحاضرة جلسة علمية مع الباحثين للمساعدة والمناقشة في موضوعات رسائلهم العلمية ودعمهم بكل ما يمكن من أفكار ومراجع ثم غادر تتارستان إلى داغستان.

زيارة أسامة الأزهري إلى جمهورية قرغيزيا، فيتو 

 

زيارة أسامة الأزهري إلى جمهورية قرغيزيا، فيتو 

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