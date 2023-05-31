أوكرانيا تعلن شن 11 هجومًا جويًا على ارتكازات روسية في 24 ساعة

شنّت القوات الجوية الأوكرانية، 11 هجومًا جويًا على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، إلى جانب هجوم على منظومة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.



تدمير 32 طائرة مسيرة هجومية روسية

وقالت الهيئة: «في الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت دفاعاتنا 32 طائرة مسيرة هجومية، أصابت وحدات القوات الصاروخية والمدفعية ثلاثة مواقع قيادة، وهي منطقة تمركز فيها الجنود الروس، وأربع قطع مدفعية في وضعية إطلاق النيران، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وثلاثة مستودعات وقود ومحطة حرب إلكترونية».

وقالت الهيئة، إنّ الروس شنوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 64 هجومًا جويًا وصاروخيًا واستخدم أنظمة إطلاق صواريخ متعددة 88 مرة، مشيرة إلى أنّ احتمال شن هجمات صاروخية وجوية عبر أوكرانيا لا يزال مرتفعًا.

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من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن قواتها دمرت ما وصفتها بأنها "آخر سفينة حربية" أوكرانية قبل يومين في ميناء أوديسا في ضربة صاروخية، فيما أحجمت القوات البحرية الأوكرانية عن التعليق.

وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية بشأن الحرب: "تم تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية، وهي يوري أوليفيرينكو، في مرسى السفن بميناء أوديسا".

وأشار إلى أن السفينة تم استهدافها "بأسلحة عالية الدقة"، بما يعني أنه يشير إلى ضربة صاروخية، في 29 مايو، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.



خسائر أوكرانيا بالحرب الروسية الأوكرانية

وقال أوليه شايليك، وهو متحدث باسم البحرية الأوكرانية، إنه لن يرد على أي تأكيدات من جانب روسيا، وأضاف أن البحرية لن تفصح عن أي معلومات تخص خسائر الحرب.

وذكر مسؤولون أوكرانيون يوم الاثنين، أن روسيا أخرجت خمس طائرات من الخدمة في هجوم على هدف عسكري في غرب أوكرانيا وتسبب في اندلاع حريق في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود في ضربات جوية كثيفة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن قواتها تمكنت من إجبار وحدات من القوات الأوكرانية على التقهقر عن مواقعها حول تجمعين سكنيين هما كراسنوهوريفكا وياسينوفاتا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، التي قالت موسكو من جانب واحد إنها ضمتها لأراضيها.

وأكدت الوزارة أن "قتالا عنيفا" لا يزال مستمرا حول أفدييفكا، وهي مدينة كبيرة تقع بين التجمعين السكنيين وشهدت دمارا واسعا بسبب معارك استمرت لأشهر.

