نواب: إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب فرصة لإصلاح المنظومة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب خطوة في منتهى الأهمية في ضوء توجه الدولة نحو إصلاح المنظومة التعليمية.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: هذا المجلس سيكون له الدور الأبرز في ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فضلا عن تنفيذ رؤية الدولة نحو الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي الهائل في كافة المجالات من خلال تضمينها في كافة المجالات الدراسية.

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الاهتمام بملف التدريب

وأوضح زين الدين، أن الاهتمام بملف التدريب تحرك في الطريق الصحيح نحو الربط بين التعليم النظري والواقع العملي في كافة أنماط التعليم، مشيرا إلى ما قامت به وزارة التربية والتعليم في شأن التعليم الفني المزدوج والربط مع بعض الجهات لتوفير فرص تدريبية من ناحية وبعدها فرصة عمل من ناحية أخرى.

وتابع عضو مجلس النواب: تحقيق التنمية المستدامة التي تسير نحو الدولة في ضوء الجمهورية الجديدة، لن تتم إلا من خلال الاهتمام بقضية التعليم على كافة مستوياته وبجميع أشكاله.

جلسات الحوار الوطني

وأشار محمد زين الدين، إلى أن طرح هذا الملف أمام جلسات الحوار الوطني، والذي يشارك فيه خبراء وقامات علمية على قدر عال من الكفاءة، سيؤدي إلى قرارات لها مردود إيجابي وتأثير مباشر في إصلاح المنظومة التعليمية، وأهمها الربط مع سوق العمل، بما يساهم في الحد من معدلات البطالة، وتحقيق نهضة تنموية حقيقية في كافة المجالات.



التعليم ركيزة التنمية الشاملة

كما أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الاتجاه نحو إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب هو بداية حقيقية لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، التى تعتبر على رأس أولويات الدولة، كونها أحد القطاعات التى تشغل كل مواطن وأسرة مصرية، مؤكدا أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسئولية مجتمعية تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر المسئولية فقط على وزارة التعليم.

توافق مجتمعي بشأن المجلس الأعلى للتعليم

وقال إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم إلى الحوار الوطني، يعكس حرص القيادة السياسية على خروج هذا القانون وسط توافق مجتمعي، في ظل مشاركة كافة القوى السياسية والخبراء والمتخصصين في هذا الحوار، وبذلك تتاح فرصة لخروجه في أفضل صورة، ومن ثم يتمكن من تحقيق أهدافه في توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس الأعلى للتعليم سيساهم في ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، حيث سيعمل المجلس على إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.

وأوضح أن المجلس سيتولى أيضا متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية NQF، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.