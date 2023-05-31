حسام المندوه يقترح إضافة 6 جهات لتشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

الحوار الوطني، قال الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطني، بمثابة واجهة سياسية تؤكد اهمية التعليم كأمن قومي ومحور استراتيجي لبناء الإنسان كمحور للتنمية.

وأضاف" المندوه" خلال كلمته بمناقشات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب بالحوار الوطني، لابد من بناء السياسات الخاصة بالتعليم واستراتيجيات التطوير على أساس معايير الجودة والتنافسية ومتابعتها وتطويرها من خلال المكاشفة وتقييم النتائج.

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وشدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أهمية استدامة التعليم والتدريب باستمرار لا ينتهي الا بانتهاء الحياة، فضلا عن التنسيق الكامل بين المجلس والمجالس السابقة والخروج بمخرجات تنفذ على ارص الواقع بدقة حتي يشعر لها المواطن.

واقترح تعديل المادة ٢ والمعنية بتشكيل المجلس من خلال إضافة وزير التنمية المحلية او ممثل له لكثرة التشابكات بين المدارس والمحافظات وتنمية الموارد الذاتية للمدارس او ممثل له، ووزيرا الثقافة والشباب والرياضة باعتبارهم معنيين ببناء الانسان، بالإضافة إلي وزير السياحة لتشجيع السياحة التعليمية، والمجلس الأعلي للإعلام التواصل مع الشارع، ورئيس هيئة الاستثمار.

واقترح تعديل المادة ٤ والمعنية بربط متطلبات التعليم مع سوق العمل الاقليمي والدولي وتسويق مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع.

«تعليم الحوار الوطني» تناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

انطلقت منذ قليل، الجلسة النقاشية الثانية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب،يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.

ونص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، في مادته الأولى على أن ينشأ مجلس وطني يسمى «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ»بالمجلس«.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ه وزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير التجارة والصناعة، ووزير القوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ومن المقرر أن تعقد الأحد المقبل، لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، جلسة نقاشية مع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة، وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قانون حرية تداول المعلومات، وعلى التوازي منهما تعقد لجنة النقابات والعمل الأهلي، جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي.

وتعقد الثلاثاء المقبل، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، وعلى التوازي منهما تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والإئتمان والديون.

وتعقد الخميس المقبل، لجنة الشباب جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.