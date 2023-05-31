الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البنك الدولي يوافق على شراكة جديدة مع الحكومة التونسية

البنك الدولى،فيتو
البنك الدولى،فيتو

وافق البنك الدولي على شراكة جديدة مع الحكومة التونسية، ليتجاوز بذلك فترة فتور العلاقات مع تزايد  المخاوف بشأن الأوضاع المالية للبلاد.

 

وأكد البنك الدولي في تعليق له عبر بلومبرج  أن القرار بشأن إطار الشراكة -الذي يحدد "الاتجاهات الاستراتيجية للالتزامات التشغيلية" من 2023 إلى 2027- سيُرفع للموافقة عليه من قبل مجلس إدارة المقرض في غضون أسابيع.

 

"قامت الحكومة ومجموعة البنك الدولي بمراجعة وتعديل الإستراتيجية، والتي ستكون الآن بمثابة أساس مواصلة لعب مجموعة البنك الدولي دوره كشريك طويل الأجل للبلاد وشعبها"، وفق المقرض.

-إعلانات-

 

و تُعتبر هذه الوعود بمثابة تقدّم تحتاجه خزانة تونس وحاملي ديون البلاد التي تتعرض لضغوط.

 ورغم توصل تونس أيضًا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، إلا أن الصفقة ماتزال في انتظار المراجعة والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

 

"النقد الدولي" فى طريقه  لتأمين التمويل لتونس

 

و علّق البنك الدولي مؤقتًا بعض المناقشات مع تونس، خلال  مارس، بعد اندلاع أعمال عنف ضد المهاجرين من أصحاب البشرة السمراء، والتي أُلقي اللوم فيها جزئيًا على التعليقات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد. وسبق للحكومة التونسية أن نفت الاتهامات بالعنصرية.

 

حاجة مُلحَّة لتأمين الدعم من الخارج

 

يبلغ حجم الاقتصاد التونسي 50 مليار دولار؛ وتتزايد حاجته المُلحَّة لتأمين الدعم من الخارج، إذ تواجه البلاد نقصًا جديدًا وشديدًا في الخبز والوقود. انخفضت بالفعل مستويات المعيشة لمعظم سكان تونس البالغ عددهم 12 مليونًا منذ 2011، عندما ساعدت في اندلاع ثورات الربيع العربي.

 

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة الشهر الماضي إن المقرض يدرس برامج تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار لتونس للسنة المالية المنتهية في يونيو.

 

تشمل "الأولويات العاجلة" لبرنامج شراكة البنك الدولي الجديد الدعم المباشر للأسر الأكثر تضررًا، وضمان وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، وفقًا للمقرض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
 

الإتجاهات الإستراتيجية البنك الدولي الجديد البنك الدولي الحكومة التونسية الاقتصاد التونسي

مواد متعلقة

مصر تشارك تونس فى أعمال الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية

تغطيات وثائق التأمين ضد المخاطر الطبيعية، أبرزها مواجهة مخاطر الزلازل

الحكومة: نستهدف زيادة استثمارات قطاع الزراعة لـ 82.9 مليار جنيه

الحكومة والتضخم والشعب.. وثيقة رسمية تكشف أسباب غلاء الأسعار في مصر.. وتطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك

الحكومة: العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية

وثيقة حكومية تطالب المواطنين بتغيير الثقافة الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار

وثيقة رسمية تكشف أسباب غلاء الأسعار وتطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك

القمة العالمية للحكومات، رئيس COP28: العالم بحاجة إلى مسار تصحيحي كبير

الأكثر قراءة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

الحكومة تزف بشرى سارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

قائمة أسعار السلع التموينية بداية من الشهر الجديد

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

Advertisements

منوعات

المزيد

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023

أسعار اللحوم، 270 جنيهًا أقل سعر لكيلو اللحم البتلو في الأسواق اليوم

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وتراجع البوري في سوق الجملة

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: تعدد السبل إلى الله لا يعنى الاختلاف

علي جمعة: الإسلام دعا لحسن معاملة الإنسان ونهى عن التحرش بالحيوان

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية