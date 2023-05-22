الثلاثاء 23 مايو 2023
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ثقافة وفنون

مصر تشارك تونس فى أعمال الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية

مصر تشارك تونس فى
مصر تشارك تونس فى أعمال الخطة الشاملة المحدثة للثقافة

رشحت  الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة  الدكتورة نهلة إمام - مستشار التراث الثقافى غير المادى لوزارة الثقافة – للسفر لتمثيل مصر فى اللقاء الثانى المنعقد فى تونس حول الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية وذلك خلال الفترة من 21 حتى 24 مايو الجارى.

مصر تشارك تونس فى أعمال الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية


وفى هذا الصدد، عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو" اللقاء الثانى حول الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية على مدى يومى 22 و23 من مايو الجارى بمقر المنظمة فى مدينة تونس، حيث ناقش الخبراء والمشاركون من الدول العربية آليات تنفيذ الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية ووضع برنامج عمل تنفيذى يضمن للدول العربية المشاركة الاستفادة من مخرجات الخطة وبرامجها والأنشطة والمشاريع المقترحة.
وأشارت الدكتورة نهلة إمام، أن جمهورية مصر العربية تولت رئاسة الجلسة الثانية وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كمقرر للجلسة، حيث تضمن الحديث حول محورين: محور الثورة الرقمية وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية ومحور تمويل العمل الثقافى وتنويع مصادره، وتحدث خلال هذه الجلسة الأستاذة سلوى عبد الخالق من تونس والدكتور شفيق بالغيث من المغرب وشهدت الجلسة فى نهايتها حوارًا تفاعليًا بين الحاضرين حول المحورين. 

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وأكدت الدكتور إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية أن رئاسة مصر للجلسة الثانية فى هذا اللقاء جنبًا إلى جنب مع أقرانها من الدول العربية  يعكس الدور البارز الذى تتطلع به فى مجال تطوير وتنمية الثقافة على المستوى المحلى والاقليمى وأضافت أن المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو" الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر والدكتورة حياة قطاط القرمازى وزيرة الشئون الثقافية التونسية  قد ألقيا كلمتيهما فى الجلسة الافتتاحية.


يُذكر أن اللقاء تضمن فى جلسته الثالثة الذى ترأسته المملكة العربية السعودية وكانت الجمهورية الموريتانية هى مقرر الجلسة، حيث تضمن الحديث حول آليات وبرامج ومشاريع وشراكات الخطة المحدثة للثقافة العربية.
جدير بالذكر أن اللقاء شهد مشاركة كل من جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو" بالإضافة إلى عدد من الدول العربية من بينها: الجزائر، وتونس، والمغرب، واليمن، والمملكة الاردنية الهاشمية، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، ولبنان، وموريتانيا، ومصر. 

 

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