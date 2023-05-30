الثلاثاء 30 مايو 2023
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ملفات وحوارات

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، تغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، وميزانية السكك الحديدية بالقائمة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

مجلس النواب، تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2023/2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وذلك فيما يخص وزارة العدل والجهات التابعة لها.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

 كما تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الآتية (ديوان عام وزارة التنمية المحلية – ديوان عام محافظة القاهرة – ديوان عام محافظة المنوفية – ديوان عام محافظة الشرقية) عن العام المالي 2023/2024.

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تغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع

مشروع الموازنة العامة للدولة، وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها الهيئة العامة للرقابة المالية، معهد الخدمات المالية، الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

جهاز تنظيم المخلفات 

الموازنة العامة للدولة، وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 فيما يخص مكتب وزير البيئة، جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 

بينما تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024، فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المعهد القومي للنقل، ديوان عام وزارة النقل قطاع النقل.

وزارة الاتصالات بمجلس النواب 

ويشهد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

برلماني: تعديلات رسم تنمية الموارد تستهدف تغطية نفقات الموازنة العامة

مشروع الموازنة العامة للدولة، كما يشهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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