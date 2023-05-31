تطوير حديقة حيوان الفيوم، المتنفس الوحيد للغلابة

بدأت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان تطوير حديقة حيوان الفيوم، منذ بداية عام 2018 بإنشاء بيت الأسود الجديد وبيت الزواحف، وكافتيريا جديد، ومع بداية 2023، شهدت أيضا تطورا ملموسا بعد إضافة الغوريلا “ كوكي” وثلاث أسود جدد، وأصبحت متنفسا لأهالي الفيوم بسعر رمزي، يستطيع به المواطن أن يستمتع بالحيوانات الموجودة داخل الحديقة، بالإضافة إلى المتنزهات والكفتريات المنشورة داخل حديقة حيوان الفيوم.

أوجه التطوير

وقالت الدكتورة نهي مصطفي مدير الحديقة، إن حديقة حيوان الفيوم استضافت أنواعا جديدة من الحيوانات التي تحظي بحب المواطنين، وأبرزها الشمبانزي وفرس البحر والزواحف بأنواعها، بالإضافة إلى إنشاء ركن الأطفال به عديد من الألعاب، بخلاف مدينة الملاهي ليستمتع الكبار أيضا بيزمهم داخل الحديقة.

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وأكدت مدير حديقة حيوان الفيوم، تبعية الحديقة إلى وزارة الزراعة، التي تمد الحديقة بالحيوانات النادرة من حديقة حيوان الجيزة التي تعتبر الأكبر والاندر على مستوى الشرق الأوسط.

ويقول محمد سعيد أنه يأتي مع والدي من وقت لآخر للاستمتاع بالحركات التي يقوم بها الشمبانزي بالإضافة إلي الطيور والغزلان والسلحفاة، كما يستمتع بالسيد قشطة وهو علي حد قول محمد سعيد حيوان طيب القلب.

فيما قالت وداد عبدالله أنها تترك والديها يستمتعون بأقفاص الحيوانات والطيور وتتجه هي إلى الاستمتاع بالألعاب المنتشرة في ركن الأطفال ومدينة الملاهي.



حديقة الحيوان تطلق صقورا في صحراء الفيوم

يذكر أنه في عام 2016 أطلقت حديقة حيوان الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، في سرية تامة، 46 صقرا في محمية وادى الريان، لمنع صيادى الجوارح غير الشرعيين من تتبع مسارها، والصقور هي نتاج ضبطيات عمليات تهريب الحيوانات البرية بمطار القاهرة.

وقد تمت عملية تهريب الصقور وقتها عن طريق إخفائها أثناء محاولة التهريب في صناديق صغيرة ضيقة بعد لفها في أكياس من القماش وغلق أعينها باستعمال الإبرة والخيط وكانت الطيور في حالة صحية سيئة.



وأصدر رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في ذاك الوقت التعليمات اللازمة لرعايتها حيث قام أطباء الحديقة تحت إشراف الدكتور رأفت حامد مدير عام حدائق الحيوان بفحصها وإعطائها العلاجات اللازمة لرفع المناعة ومحاولة اطعامها حيث إنها ممتنعة عن الأكل وترفض الأسر، وتم إجراء التحاليل المعملية اللازمة بمعمل الحديقة والتي أشارت إصابتها بالطفيليات الضارة.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم التحفظ على الطيور في أماكن مجهزة وتم العناية بالتغذية والرعاية البيطرية وتعيين خدمات أمنية على مدى اليوم وذلك لضمان حمايتها.

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