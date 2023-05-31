التموين: 138 مليونا و978 الف جنيه قيمة الدعم الشهري للسلع التموينية بقنا

قال أحمد السيد عبد اللطيف مدير مديرية التموين بمحافظة قنا، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي شهور، لافتًا إلي قيام مخازن الجملة بصرف قيمة الاستعاضة الأولي للتجار والتي تبلغ 25٪ من الربط التأميني لكل تاجر.

وتبدأ، غدا، وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر يونيو لصالح 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية البالغ عددهم 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وذلك عبر 40 منفذ علي مستوي الجمهورية.

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صرف مقررات الدعم بمحافظة قنا

وأكد مدير مديرية التموين بمحافظة قنا،إن إجمالي قيمة الدعم المنصرف من السلع التموينية شهريًا بالمحافظة يبلغ 138 مليون و978 الف جنيه لصالح 786 الف و303 بطاقة يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مليون مواطن.

وأضاف عبد اللطيف، أن محافظة قنا لديها 52 مكتب تموين بجانب 24 مركز خدمة مطور، و1090بدال تمويني و495 منفذ جمعيتي بالإضافة إلي 8 آخرين قيد التسجيل و13 فرع نصف جملة ( مجمع استهلاكية) و95 منفذًا للجمعيات الفئوية والمنزلية بجانب 29 منفذ تابعين لجهات أخري.

المخابز التموينية بقنا

وكشف عن أن المحافظة لديها 526 مخبز بلدي قطاع (عام /خاص) 156 منهم يعملون بالغاز الطبيعي، وجاري تحويل 5 آخرين، كما بلغ عدد المخابز السياحي 392 مخبزًا، ومستودعات الدقيق 1572 مستودع.

وأوضح عبد اللطيف أن إجمالي عدد الأرغفة التي تصرف شهريا 120 مليون و984 الف و661 رغيف، وتبلغ كميات الدقيق التمويني استخراج 87.5٪ المنصرفه 23 الف و800 طن.

واضاف ان المحافظة لديها 148 مستودع بوتاجاز، حيث تبلغ الحصة الشهرية 898 ألف اسطوانة، بالإضافة إلي 123 محطة وقود .

وتضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 البالغ عددها 31 صنافا علي النحو التالي :

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيها.